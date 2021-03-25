Бразильский суд признал право собак на компенсацию морального вреда

Суд в одном из бразильских штатов впервые признал право собак на компенсацию морального вреда за жестокое обращение с ними хозяев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание O Antagonista.

Как сообщается, в августе прошлого года в полицию города Кашкавел поступил сигнал об оставлении домашних животных без присмотра на длительное время. Полиция спасла голодных собак, которых хозяева оставили дома одних, отправившись на отдых. Питомцев передали для реабилитации и последующей опеки в местную зоозащитную организацию, отказав бывшим хозяевам в их возвращении.

Отмечается, что теперь золотистый ретривер по кличке Спайк и пойнтер Рэмбо наравне с представляющими их интересы в рамках судебного процесса НКО получили статус «заинтересованной стороны». Они смогут претендовать на получение двух тысяч реалов (около $400) компенсации.

Адвокат и зоозащитница Эвелин Палуду считает, что таким образом суд создал прецедент, который в дальнейшем может быть использован для отстаивания интересов других животных.

«Было нарушено право животных, не тех, кто их спас, и не НКО, под опекой которого они теперь находятся. И так же как в случае с людьми, когда только обладатели права могут рассчитывать на компенсацию в суде, такое право признано за животными», – отметила Палуду и добавила, что это «новый взгляд на право, постгуманистический».