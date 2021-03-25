Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:22

Воронежский террор, Путин в Пекине и вакцинация подростков от 12 до 15 лет: новости к вечеру 16 сентября

Дайджест событий четверга в вечерней подборке Sobesednik.ru

Фото: Global Look Press, соцсети

МВД распространило ориентировки подозреваемого в подрыве двери отдела полиции в Воронеже и убийстве трех человек, включая ребенка. «В центре стоит много нарядов полиции, скорая, спецназ. Все перекрыто», – поделилась с Sobesednik.ru одна из жительниц Воронежа. Мужчина перемещался на автомобиле с логотипом компании «ЭкоНиваАгро».

Иван Жданов прокомментировал заявление экс-соратницы Алексея Навального Анастасии Васильевой, которая сегодня открестилась от сотрудничества с ФБК (признаны иноагентами, экстремистской организацией и запрещены в России): «Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад. Разными способами. То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал».

На портале «Авито» появились объявления о продаже наградных BMW для олимпийских спортсменов. Sobesednik.ru обнаружил один такой лот ценой в 5 500 000 рублей. Позже выяснилось, что авто уже продано.

Владимир Путин тем временем принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина на Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова, который сегодня провел встречу с главой МИД Китая в Душанбе.

Коротко о других новостях: 

  • Кинорежиссер Андрей Звягинцев в скором времени может быть выведен из комы. Напомним, он был госпитализирован в немецкую клинику на фоне 90% поражения легких из-за коронавируса
  • Действие решения МВД о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России приостановлено по решению суда. Напомним, вокруг артиста разразился скандал из-за шутки о российских квартиросъемщиках
  • В питерских стационарах находятся 4 033 человека с коронавирусом. Пока у города свободно 20% свободных коек.В Смольном рост числа новоявленных связывают с сезонностью эпидемии.
  • В Швеции начали кампанию по вакцинации подростков от 12 до 15 лет. Ранее к таким же действиям приступили в Британии
  • Кубанский садист Виталий Конарев отправлен в колонию строго режима на 15 лет. Он заказал убийство своей сестры, а ранее пытался поджечь двоюродного брата.  

Также читайте сегодня на сайте Sobesednik.ru:

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 2 дня назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 1 день назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 3 дня назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 3 дня назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 5 дней назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 5 дней назад

Кто убил отца Александра Меня?

Политика 27 секунд назад

Сказка накануне выборов

Политика 1 час назад

"Решили уморить со смеху": "Голос"* рассказал, как его травят госканалы

Общество 2 часа назад

Регионы остаются "под присмотром": сажать за статус вора в законе пока не удаётся

Общество 3 часа назад

Следы “воронежского взрывателя” могут вести к украинской границе

Общество 4 часа назад

Нанял киллера для сестры: кубанец отсидит 15 лет после неудавшегося убийства родственницы

Общество 4 часа назад

30 лет спустя: Чего добились четыре крупных компании, которые появились в России в 91-м

Общество 6 часов назад

"Жизнь Анастасии превратили в ад". Команда Навального ответила на обвинения Васильевой

Недвижимость 6 часов назад

Дом ищет хозяина. Что делать с заброшенными деревенскими усадьбами

Общество 7 часов назад

Арбузное отравление: кого покрывают, и почему специалисты не верят в официальную версию

Политика 7 часов назад

Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева объявила о разрыве отношений с ФБК*

Общество 8 часов назад

Суд приостановил распоряжение МВД о запрете комику Идраку Мирзализаде находиться в РФ

Происшествия 8 часов назад

Нападение на отдел полиции и убийство семьи под Воронежем: что известно на этот момент

Общество 8 часов назад

На Украине открыли факультет Tик–Тока

Общество 9 часов назад

Хорошие новости. В Домодедово нашли потерявшуюся собаку Еву

Общество 9 часов назад

Каждая сотая средняя российская семья готова жить на 20-30 тысяч рублей в месяц

Общество 10 часов назад

Cобянин сообщил о строительстве новой линии метро в Москве

Общество 10 часов назад

В России каждому четвертому работнику в 2021 году повысили зарплату

Общество 10 часов назад

Полиция пришла к журналисту Андрею Трофимову, рассказавшему о народном сходе в Бужаниново

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика