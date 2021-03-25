Воронежский террор, Путин в Пекине и вакцинация подростков от 12 до 15 лет: новости к вечеру 16 сентября

МВД распространило ориентировки подозреваемого в подрыве двери отдела полиции в Воронеже и убийстве трех человек, включая ребенка. «В центре стоит много нарядов полиции, скорая, спецназ. Все перекрыто», – поделилась с Sobesednik.ru одна из жительниц Воронежа. Мужчина перемещался на автомобиле с логотипом компании «ЭкоНиваАгро».

Иван Жданов прокомментировал заявление экс-соратницы Алексея Навального Анастасии Васильевой, которая сегодня открестилась от сотрудничества с ФБК (признаны иноагентами, экстремистской организацией и запрещены в России): «Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад. Разными способами. То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал».

На портале «Авито» появились объявления о продаже наградных BMW для олимпийских спортсменов. Sobesednik.ru обнаружил один такой лот ценой в 5 500 000 рублей. Позже выяснилось, что авто уже продано.

Владимир Путин тем временем принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина на Олимпиаду-2022 в Пекине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова, который сегодня провел встречу с главой МИД Китая в Душанбе.

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Кинорежиссер Андрей Звягинцев в скором времени может быть выведен из комы. Напомним, он был госпитализирован в немецкую клинику на фоне 90% поражения легких из-за коронавируса

Действие решения МВД о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России приостановлено по решению суда. Напомним, вокруг артиста разразился скандал из-за шутки о российских квартиросъемщиках

В питерских стационарах находятся 4 033 человека с коронавирусом. Пока у города свободно 20% свободных коек.В Смольном рост числа новоявленных связывают с сезонностью эпидемии.

В Швеции начали кампанию по вакцинации подростков от 12 до 15 лет. Ранее к таким же действиям приступили в Британии

Кубанский садист Виталий Конарев отправлен в колонию строго режима на 15 лет. Он заказал убийство своей сестры, а ранее пытался поджечь двоюродного брата.

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