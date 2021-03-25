Нанял киллера для сестры: кубанец отсидит 15 лет после неудавшегося убийства родственницы

36-летнего жителя Краснодарского края Виталия Конарева признали виновным в организации убийства сестры, которое не было доведено до конца исполнителем.

Мужчина с начала 2018 года планировал оплатить «услуги» киллера, но в итоге наемный убийца провалил задание, сообщает краевое управление СКР. Так злоумышленник хотел завладеть имуществом родственницы.

В июне 2019 года Конарев обратился к знакомому Владимиру Танскому с предложением криминального характера. Тот должен был зарезать сестру Конарева в обмен на покупку дома, автомобиля и обеспечение финансового благополучия в дальнейшем.

Наемник согласился и уже в июле 2019 года получил от заказчика 60 тысяч рублей для покупки оружия, средств конспирации и транспорта. Также Конарев указал место, в котором Танскому следовало скрываться после убийства.

С 5 июля Танский следил за жертвой, наблюдал за ее домом. 14 июля он попытался осуществить задуманное: когда увидел женщину во дворе дома, перепрыгнул через забор и нанес не менее девяти ударов ножом в область шеи и туловища.

На крик женщины выбежал ее сожитель, который и обезвредил киллера, при этом получив удар ножом в живот. Злоумышленник с места преступления скрылся, но позже был задержан правоохранителями.

Брат жертвы в дни совершения убийства уехал на море, чтобы обеспечить себе алиби.

Теперь оба мужчины будут отбывать срок в колониях строгого режима. Если заказчику назначено 15 лет лишения свободы, то киллер в местах заключения проведет только 10 лет.

НТВ уточняет, что семья пострадавших сейчас находится под госсзащитой. Заказчик убийства известен тем, что ранее был крупным фермером. Также он ранее судим за попытку поджечь двоюродного брата. Также за Конаревым числится история, в которой он посадил на цепь своего подчинённого и поливал его кипятком за то, что тот собрался уволиться.