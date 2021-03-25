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В России начали блокировать сервисы Google Docs и telegra.ph

Как отмечается, блокировка может быть связана с публикацией там списков "Умного голосования"

Фото: Global Look Press

Российские операторы начали блокировать сервис Google Docs. Это связывают с публикацией на нем списка кандидатов «Умного голосования».

Об этом сообщили проекты GlobalCheck и Roskomsvoboda. 

«Началась блокировка http://docs.google.com. Фиксируем блокировку на операторах: МТС, Мегафон, в некоторых регионах, Ростелеком, в некоторых регионах», – говорится в сообщении GlobalCheck в Twitter. 

Как пишут в комментариях пользователи соцсети, сервис недоступен для клиентов оператора Мегафон в Самаре, в Санкт-Петербурге, Yota Башкортостан. 

По сообщению Роскомсвободы, блокировка больше всего затронула пользователей МТС и Мегафона, также блокировки начались и у проводных операторов. При этом отмечается, что у Билайна Google Docs не блокируется нигде.

В Роскомсвободе добавили, что блокировка распространилась на анонимный сервис от авторов Telegram для публикации текстов telegra.ph.

Как мы проверили, на операторе Yota имеется доступ и к Google Docs, и к telegra.ph.

Google Docs – бесплатный сервис, который позволяет пользователям создавать онлайн текстовые документы, доступ к которым возможен из разных точек, поскольку те хранятся на серверах Google.

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