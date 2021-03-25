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На Украине открыли факультет Tик–Тока

Обучение на факультете будет проводится бесплатно, "с нуля", а по его окончании можно будет получить диплом

Фото: kuk.edu.ua

В Киевском университете культуры презентовали первый в мире факультет Тик-Тока. Об этом сообщается на сайте университета. 

«Впервые не только в Украине, но и в мире в Университете культуры начали трендовый проект – факультет Тик-Ток», – заявил известный украинский Тиктокер Михаил Поплавский на презентации. 

Как рассказал Поплавский, будущее за социальными сетями и молодежь должна творить свою звездную дорогу через них. 

«Моя миссия – украинизировать Тик-Ток, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинский должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир», – отметил он. 

Обучение на факультете будет проводится бесплатно, «с нуля», а по его окончании можно будет получить диплом. 

По словам Поплавского, университет культуры – это бренд, который должен покорить мировое информационное пространство.

«Мы пишем новую страницу истории университета культуры и факультета Тик-Ток. Вы должны быть лидерами и режиссерами своей жизни. Ваша звездная дорога в ваших руках. От вас зависит, как вы стартанёте, или займете свою нишу и реализуете здоровые творческие амбиции», – добавил он.

В социальных сетях оказались не готовы к подобным новым профессиям. 

Остановите Землю я сойду;
Мда...профессия тик-токер... куда мир катится?? – пишут пользователи, хотя некоторые выразили желание перевестись туда уже сейчас и поздравляют университет с таким открытием.

TikTok – самый популярный в мире сервис для создания и просмотра коротких видео.

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