Москва первой из городов РФ начала применять новую терапию для лечения COVID-19

В Москве начали применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения болезни. В первую очередь, она рекомендована беременным женщинам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отмечается, в столице для будущих матерей разработали новые алгоритмы оказания медицинской помощи и открыли специальные стационары кратковременного пребывания на базе городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова и городской клинической больницы № 52.

«По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток. Сегодня такая терапия успешно используется в США, Франции, Германии, Италии и других странах», – рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты пояснили, что во время беременности женщины более подвержены респираторным вирусным инфекциям из-за физиологических изменений в организме и также находятся в группе риска по тяжелому течению ОРВИ и COVID-19.