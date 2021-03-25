Что с вакцинацией? В окружении Путина заболели ковидом несколько десятков человек

Владимир Путин объяснил, что он вынужден пробыть на самоизоляции несколько дней из-за того, что в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек. Об этом он сообщил, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом», – заявил президент и добавил, что «это не один, не два, а несколько десятков человек».

14 сентября Владимир Путин сообщил, что в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в его окружении он принял решение уйти на самоизоляцию. Напомним, что президент вакцинировался от COVID-19 ещё в марте 2021 года. О ревакцинации президента не сообщалось.