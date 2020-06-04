Cобянин сообщил о строительстве новой линии метро в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятом решении относительно строительства Рублево-Архангельской линии метро на Северо-Западе столицы, которая должна будет разгрузить Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии. Об этом он написал в своем блоге.

Новая ветка метро с восемью станциями пройдет от Москва-Сити до станции «Липовая Роща» за МКАД.

По словам столичного градоначальника, первый участок от «Делового центра» до «Шелепихи» уже построен и пока работает в составе Большой кольцевой линии метро. Второй участок от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» начнут строить в 2022 году, а сейчас идут подготовительные работы на месте будущих станций.

Отмечается, что с Рублево-Архангельской линии можно будет сделать шесть пересадок – на БКЛ, МЦК, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Филёвскую линии метрополитена, а также на МЦД-1.

Собянин подчеркнул, что в перспективе возможно продление линии в Рублево-Архангельское за МКАДом и в центр до ЗИЛа, где она будет соединена с Бирюлевской веткой.

Он добавил, что больше всех от строительства новой линии выиграют жители Строгино и Митино, у которых появится альтернатива Арбатско-Покровской ветке.