Арбузное отравление: кого покрывают, и почему специалисты не верят в официальную версию

- Версия, которая сейчас транслируется везде, что некачественно была произведена дезинфекция и дератизация, не вызывает доверия у специалистов. Никто из экспертов в нее просто не верит. Арбуз все ели не раз, у него твердая корка, которая минимально проницаема, а чтобы он пропитался ядом в смертельных концентрациях, его надо вымачивать в химрастворе. Но вот если арбуз растет, и его постоянно подкармливают, пичкают и ускоряют созревание какими-то пестицидами, такое отравление вполне реально. Это проблема огромная, и к сожалению, не только в арбузах, но и в корнеплодах выявляют пестициды, о которых мы не знаем. Они нелегально используются для придания товарного вида и ускорения роста продукции. Они даже не контролируются, потому что не сертифицированы и не заявлены на территории Российской Федерации - лаборатории не могут их ни выявлять, ни контролировать. То есть здесь проблема со стороны как контрольных органов, так и поставщиков и закупщиков сырья. Если же потребитель не помоет арбуз, он может получить банальное пищевое отравление. Но не умрет. В таком случае это пищевая токсико-инфекция. Более тяжелые отравления, как мы увидели, с летальным исходом, связаны все-таки с огромным количеством пестицидов в готовой продукции, которую наш лабораторный контроль не выявляет.

- В чем проблема их выявить?

- У нас все чаще появляются несертифицированные пестициды. Я склонна обвинять производителей, которые нацелены на быстрые урожаи и скрывают, какие агроприемы и препараты они используют для ускорения созревания. Наша агропромышленность привлекает передовую химию, в том числе недопустимые и неразрешенные средства. Наши соседи — в том числе, Китай, используют средства, которые у нас не разрешены. Недавно был случай, когда в моркови в детском питании обнаружили незаявленные пестициды во время исследований в Российском институте потребительских испытаний. Это высокотоксичные препараты, и они быстро накапливаются в организме.

- Яды против насекомых и крыс, которые составляют официальную версию, вы исключаете из списка причин?

- Все препараты, которые используют для дезинфекции и дератизации, имеют очень специфический вкус и запах. При употреблении продукта их невозможно не почувствовать. А пестициды вы не заметите — наоборот, они могут давать улучшенную сладость и вкус тому же арбузу.

- Как человеку понять, что он отравился пестицидами?

- При таком отравлении сразу может подняться температура, начаться расстройство, диарея. Я получала нитратное отравление — могу сказать, оно тяжело протекает, возникают острые боли в области желудка, опоясывающего характера. Главное средство от такого отравления - промывание. Марганцовка — хороший препарат, но к сожалению, у нас не продается. Также можно принимать сорбенты — активированный уголь, полисорбы. Но если человек уже начинает терять сознание, ни в коем случае не надо экспериментировать, и самому себя спасать — вызывайте скорую, потому что токсичное состояние очень опасно.

- Почему только в одном этом арбузе оказался яд?

- Может, он рос в месте, где у них подтекало больше всего «химии». Тут остается только догадываться, как именно этот арбуз получил смертельную дозу. Плюс пищеварительный тракт реагирует у всех индивидуально.

- Почему следствие пошло по пути обвинения дезинсектора?

- Эту партию арбузов поставлял крупный агрохолдинг. А кто у нас занимается сельским хозяйством по телефону? Это уровень министров и премьеров. Поэтому, если там крупный агрохолдинг, то никогда не скажут. У нас самые крупные агрофирмы связаны с олигархами или чиновниками - Ткачев, Дерипаска, Медведев. Могу вам сказать, специалисты не верят в официальную версию. Этот яд - что-то незарегистрированное, на которое нет методов контроля. И оно использовано не в единичном случае, конечно. Такие отравления, может, в более легкой форме или просто не столь громкие, наверняка уже были. И, к сожалению, будут.