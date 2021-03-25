"Сожжем нафиг общежитие!". Репортаж и видео "Собеседника" со встречи властей с жителями Бужаниново

Голястов сообщил, что участковому, который до этого вынужден был вести прием то в машине, то прямо на улице, наконец выделят помещение в Бужаниново, он будет принимать в определенные часы.

--Мы его никогда не видели, - кричали возмущенные женщины.

Была озвучена информация, что никаких заявлений о том, что мигранты приставали к девушкам, не поступало.

-А как, простите, фиксировать домогательства? - спросила одна из присутствующих, но ответ не получила.

Некоторым жителям удалось подойти к директору предприятия «Экоокна», задать ему свои вопросы и высказать претензии.

--На каком вообще основании помещение бывшего ДК отошло вашему предприятию? - возмущалась брюнетка средних лет.

Директор держал осаду: помещение бывшего ДК было продано бывшим совхозом, мигранты находятся на законных основаниях, с документами у них все в порядке.

Жители подняли много социальных вопросов: в селе нет ни детского врача, ни даже аптечного пункта, отсутствует нормальное уличное освещение и дороги, регулярное транспортное сообщение - маршрутки в Сергиев Посад ходят редко. В ответ на претензии жители получили дозу обещаний от властей.

-Это фарс, предвыборный фарс, - заявил «Собеседнику» местный житель Александр. - У нас никогда ничего не делалось - и вот посмотрите, сегодня у нас стригут траву. -Это предвыборные обещания. Как им можно верить?

Большинство присутствующих, похоже, тоже не верят, что им гарантируют полную безопасность, и что пересечений с мигрантами больше не будет — ни в самом селе, ни в транспорте. Ведь предприятие никуда не делось, мигрантов будут возить из общежитий в районе, куда их перебросили.

- Сожжем нафиг общежитие, - подвела итог обещаниям чиновникам одна из женщин.