"Сожжем нафиг общежитие!". Репортаж и видео "Собеседника" со встречи властей с жителями Бужаниново
В Бужаниново, где мигранты изнасиловали и убили 67-летнюю женщину, власти встретились с населением, которое выступило против приезжих
14 сентября вечером в селе Бужаниново, где накануне жители, возмущенные изнасилованием и убийством 67-летней землячки, собрались на народный сход, прошла встреча местных властей с населением. Корреспондент «Собеседника» побывала в селе, послушала, что говорят жители, и что планируют местные чиновники.
Перед нашим выездом в Бужаниново стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов с завода «Экоокна» в Бужаниново. Как выяснилось, приезжие из Средней Азии сотрудники предприятия не имеют отношения к убийству, обвинения предъявлены рабочим из СНТ «Озерный», двое задержаны, третьего ищут. Но градус народного бунта и негодования настолько зашкаливал, что чиновникам пришлось действовать быстро.
Встреча должна была пройти 14 сентября, во вторник, в 20.00 — людям удобно это время, многие только вечером приезжают из Москвы с работы, но чиновники перенесли собрание на 18.00. Оно проходило в здании школы. В Бужаниново практически отсутствует социальная инфраструктура, есть маленькой Дом культуры, но там места всем не хватило бы.
В натопленной школе — губернатор Подмосковья приказал начать отопительный сезон с 13 сентября — собралось порядка 100 местных жителей и примерно полсотни представителей прессы. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев начал собрание с минуты молчания в память о «вашей землячке».
Чиновник заявил, что по информации, полученной от правоохранительных органов, убийцы не имеют отношения к предприятию «Экоокна», преступление совершили мигранты, из соседнего СНТ «Приозерный». Двое задержаны, третьего ищут. Тем не менее, по словам главы, общежитие закрыто, «процесс выселения идет». Корреспонденты «Собеседника» стали свидетелями, как последних оставшихся мигрантов с вещами вывозят из поселка в больших автобусах.
--Но никаких самосудов мы устраивать не будем точно - и все, -- заявил на встрече Токарев.
Глава неоднократно возвращался к теме острых межнациональных отношений и суду Линча, подчеркивая, что этого быть не должно, а совершившие преступление обязательно ответят по закону: «мы не будем поддаваться на провокации».
Кода слово взял замначальника УМВД РФ по Сергиево-Посадскому городскому округу Николай Голястов, началась вакханалия. Голястова из-за большого скопления народа, окружения камер людям не было слышно и последовал ор. Инициативу перехватил мужчина, который, по словам членов инициативной группы, является кандидатом в Госдуму и «приехал попиариться на чужом горе». «Пиарщик» громко повторял слова Голястова и транслировал в народ. Активного кандидата в конце концов смогли успокоить.
Голястов сообщил, что участковому, который до этого вынужден был вести прием то в машине, то прямо на улице, наконец выделят помещение в Бужаниново, он будет принимать в определенные часы.
--Мы его никогда не видели, - кричали возмущенные женщины.
Была озвучена информация, что никаких заявлений о том, что мигранты приставали к девушкам, не поступало.
-А как, простите, фиксировать домогательства? - спросила одна из присутствующих, но ответ не получила.
Некоторым жителям удалось подойти к директору предприятия «Экоокна», задать ему свои вопросы и высказать претензии.
--На каком вообще основании помещение бывшего ДК отошло вашему предприятию? - возмущалась брюнетка средних лет.
Директор держал осаду: помещение бывшего ДК было продано бывшим совхозом, мигранты находятся на законных основаниях, с документами у них все в порядке.
Жители подняли много социальных вопросов: в селе нет ни детского врача, ни даже аптечного пункта, отсутствует нормальное уличное освещение и дороги, регулярное транспортное сообщение - маршрутки в Сергиев Посад ходят редко. В ответ на претензии жители получили дозу обещаний от властей.
-Это фарс, предвыборный фарс, - заявил «Собеседнику» местный житель Александр. - У нас никогда ничего не делалось - и вот посмотрите, сегодня у нас стригут траву. -Это предвыборные обещания. Как им можно верить?
Большинство присутствующих, похоже, тоже не верят, что им гарантируют полную безопасность, и что пересечений с мигрантами больше не будет — ни в самом селе, ни в транспорте. Ведь предприятие никуда не делось, мигрантов будут возить из общежитий в районе, куда их перебросили.
- Сожжем нафиг общежитие, - подвела итог обещаниям чиновникам одна из женщин.