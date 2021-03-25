"Собеседник" узнал, где и когда в Москве поставят памятник Юрию Лужкову
Как нам удалось узнать, памятник экс-мэру будет установлен в день его рождения, 21 сентября, на его могиле на Новодевичьем кладбище
Это будет постоянный мемориал. Автором является, по данным наших источников, народный художник РФ Александр Рукавишников, который также создал памятники Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Юрию Никулину на Новодевичьем и у цирка Никулина, Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки, Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре и многих других широко известных скульптур.
Информация о том, как будет выглядеть памятник Юрию Лужкову, к сожалению, пока держится в строжайшей тайне. Представители скульптора и семьи не дают комментарии. Так же, как не раскрывают ее и в фонде Юрия Лужкова.
Между тем, на прошедшем 11 сентября в Коломенском субботнике, посвященном 85-летию со дня рождения бывшего градоначальника, многие из гостей подтвердили нам, что уже получили информацию о готовящемся 21 сентября открытии мемориала на Новодевичьем кладбище.
Церемония состоится в 10 утра 21 сентября. Судя по подтвердившим свои планы прийти туда в этот день, там будет много известных лиц.
Могила Лужкова расположена на центральной аллее Новодевичьего кладбища.