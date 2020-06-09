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Проклова вступилась за Ефремова: Трагические последствия не значат, что человек убийца

Актриса попросила добавить свое имя к 46 деятелям искусств попросивших смягчить приговор Михаилу Ефремову

Елена Проклова
Фото: Личный архив

– Можете считать меня 47-м подписавшим письмо, – заявила Елена Проклова

Столичный суд 15 сентября рассматривал кассационную жалобу на приговор о смертельном ДТП. Адвокат Петр Хархорин принёс из колонии в суд «исключительно положительную» характеристику на своего подзащитного Михаила Ефремова и справку о состоянии его здоровья.

Кроме того, защита Ефремова предоставила два интересных документа: квитанцию о выплате компенсации владельцам разбитого фургона и письмо от 46 деятелей культуры, которые просят смягчить приговор артисту. Константин Хабенский, Юрий Стоянов и Сергей Безруков попросили суд смягчить наказание Михаилу Ефремову. «Актёров его уровня осталось немного», – говорится в письме.

Среди коллег, которые поддержали Ефремова оказались Александр Домогаров, Олег Меньшиков, Ирина Апексимова, Никита Высоцкий, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Гарик Сукачев и другие.

Не читала, но одобряю

– Если бы ко мне обратились, я бы обязательно это письмо подписала! – призналась нам заслуженная артистка России Елена Проклова.

О письме 46 деятелей культуры актриса не читала и впервые услышала о нем от Sobesednik.ru.

– Я разделяю просьбу подписавших о смягчении участи осуждённого Михаила Ефремова, – продолжает актриса. – Когда человек осознает неправомерность своего поступка и осознает последствия трагические, он уже ответил за это. Думаю, что никогда впредь Миша больше так бы не поступил. Прощение – это хорошая составляющая нашей жизни. Умение прощать это хорошее качество. Поэтому в тех случаях, когда это прощение ничем не грозит дальше, то прощать надо.

Актёр, отец, друг

– Михаил замечательный актёр, он замечательный отец, хороший друг, – перечислила Проклова, – и то, что он был болен – вы знаете, мы все болеем периодически, но трагические такие последствия не значат, что человек убийца, – уверяет актриса. – Известность никогда не была грехом. Тем более, человек столько трудился, чтобы у него была эта известность. Добро всегда лучше, чем упёртое зло. Это сложный моральный вопрос. Если можно что-то смягчить, сделать лучше – для любого человека, вне зависимости от его известности, а особенно, когда он известен, потому что он неординарная, а выдающая личность, мне кажется, надо уметь прощать, – заключила Проклова.

Юрий Стоянов
Фото: Личный архив
Юрий Стоянов поблагодарил Елену Проклову

В рамках действующего законодательства

Один из подписавших письмо – актёр Юрий Стоянов – в разговоре с Sobesednik.ru уточнил формулировку нашего вопроса ему:

– Только в рамках действующего законодательства, добавьте, пожалуйста, – отметил актёр. – Это общее письмо. Всё, что мы хотели сказать – в этом письме. Это общая позиция, она внятно и искренне выражена.

Юрий Стоянов поблагодарил Елену Проклову, когда узнал, что через Sobesednik.ru актриса просила заочно добавить к 46 подписантам свой голос.

Суд оставил срок

Осужденный за смертельное ДТП на 7,5 лет Михаил Ефремов ожидал пересмотра своего дела 11 месяцев – с момента вынесения приговора в суде апелляционной инстанции. Изначально Пресненский суд отправил его за решетку на 8 лет.

В итоге Кассационный суд не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП.

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