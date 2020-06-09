Проклова вступилась за Ефремова: Трагические последствия не значат, что человек убийца

Столичный суд 15 сентября рассматривал кассационную жалобу на приговор о смертельном ДТП. Адвокат Петр Хархорин принёс из колонии в суд «исключительно положительную» характеристику на своего подзащитного Михаила Ефремова и справку о состоянии его здоровья.

Кроме того, защита Ефремова предоставила два интересных документа: квитанцию о выплате компенсации владельцам разбитого фургона и письмо от 46 деятелей культуры, которые просят смягчить приговор артисту. Константин Хабенский, Юрий Стоянов и Сергей Безруков попросили суд смягчить наказание Михаилу Ефремову. «Актёров его уровня осталось немного», – говорится в письме.

Среди коллег, которые поддержали Ефремова оказались Александр Домогаров, Олег Меньшиков, Ирина Апексимова, Никита Высоцкий, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Гарик Сукачев и другие.