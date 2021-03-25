Владелец «Тольяттиазота» Махлай продолжает активно работать. Против России

"Воровать целыми заводами в России, сбежать за рубеж, а потом исподтишка мстить собственной стране за то, что не позволили украсть еще больше – излюбленная тактика российских беглых олигархов, печального наследия 90-х годов.

До сих пор на этом пути больше всех «прославились» Борис Березовский и Михаил Ходорковский. Теперь, похоже, в этом списке появится третье крупное имя – Сергей Махлай, угрожающий российской экономике и всеми силами пытающийся дестабилизировать обстановку в России и соседних странах.

В отличие от своих знаменитых предшественников, Махлай уехал на Запад по собственной инициативе еще 25 лет назад, а преступную деятельность начал уже потом, хотя сейчас Махлай и его пиарщики почему-то рассказывают, что он был изгнан из родной страны «кровавым режимом» и рейдерами.

Обманом отобрав у собственного отца, бывшего «красного директора» «Тольяттиазота» Владимира Махлая контрольный пакет акций химкомбината, Сергей принялся выжимать из завода все соки. Старые схемы продажи продукции по заниженным ценам аффилированному офшору, за счет которых прибыль ТоАЗа выводилась за рубеж в ущерб самому предприятию и его миноритарным акционерам, были выведены на новый уровень, было разработано и множество новых.

В 2011 году миноритарий ТоАЗа «Уралхим» обратился в СК РФ с заявлением о мошенничестве из-за низких финансовых показателей завода, не соответствовавших масштабам его операционной деятельности. В 2012-м в отношении бенефициаров ТоАЗа СК РФ возбудил уголовное дело. Понадобилось пять лет расследования и еще полтора года судебного следствия, чтобы собрать огромную базу доказательств гигантских по масштабу хищений на ТоАЗе. В итоге 5 июля 2019 года оба Махлая и трое их сообщников были заочно признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору, и приговорены к 8-9,5 годам лишения свободы. Суд также обязал их выплатить 77,3 млрд руб. непосредственно ТоАЗу и еще 10,3 млрд руб. – «Уралхиму», признанными потерпевшими по делу.

Приговор вступил в силу 26 ноября 2019 года, но Махлай и не думал возмещать ущерб, и даже не прекратил хищения на ТоАЗе. В отношении него и других лиц, связанных с ТоАЗом, СК РФ возбудил и расследует уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу о взятке 9 июня 2021 года был признан виновным экс-глава принадлежащего Махлаю Тольяттимбанка Александр Попов, который пытался передать Верховному суду РФ взятку в $2 млн за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. Бывший банкир получил 7,5 лет колонии строгого режима, а Махлай проходит по делу как непосредственный заказчик преступления.

Одновременно в прессе стали появляться скандальные интервью Махлая, в которых он то выражает недовольство качеством работы Генпрокуратуры РФ, которая допустила в отношении него уголовные преследования, то грозит России международными судами и санкциями. Махлай начал активные попытки создавать России любые проблемы, пользуясь сложной международной обстановкой. Он упирает на то, что Россия не защищает международных инвесторов, к которым, видимо, причисляет и себя. Однако, в отличие от настоящих инвесторов, Махлай в Россию ничего не вложил, а только воровал и выводил деньги в офшоры, что делает его скорее международным аферистом, а не инвестором. Зато Махлай уже подал против России два иска в ЕСПЧ, о чем заявил в СМИ. Поскольку ответчиком в этой инстанции является именно государство, а не какое-то ведомство, частное лицо или компания, этими исками Махлай выступает против всей России.

Однако, как показывает пример того же Билла Браудера, подобным аферистам нередко удается ввести иностранные инстанции в заблуждение и использовать их в своих интересах. Вот и буквально на днях Высокий суд Ирландии после двух лет размышлений принял к рассмотрению по существу иск четырех офшоров - Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited и Instantania Holdings Limited, являющихся номинальными держателями мажоритарного пакета акций ТоАЗа. В Ирландии Махлай пытается доказать, что пострадал в России от неких «рейдеров», которых «покрывает» российская политическая система.

Управленческие методы Махлая на ТоАЗе также не принесли России ничего хорошего. Сотни миллионов долларов утекли с завода в офшоры, миллиарды рублей налогов приходилось буквально вытягивать из Махлаев во всех судебных инстанциях. Воровство стало задачей номер один, а вот поддержание оборудования и инфраструктуры в работоспособном состоянии, промышленная безопасность и охрана труда сначала просто катастрофически недофинансировались, а потом и вовсе были признаны бесполезной тратой денег. Поэтому ставленники Махлаев гнали с ТоАЗа всех мало-мальски технически подкованных людей, а должность главного инженера, следящего за техническим состоянием мощностей, вообще упразднили. В местное Средне-Поволжское управление Ростехнадзора они внедрили своих агентов, которые помогают скрывать нарушения и сводить проверки к пустой формальности.

Это позволило Махлаю, например, заниматься поставкой на ТоАЗ контрафактных запчастей и комплектующих через свою американскую компанию AM&JH Industries Services. По документам они оформлялись и оплачивались как дорогая европейская продукция, а на деле это были дешевые китайские товары. Разницу Махлай прикарманивал, а поставленная AM&JH продукция быстро приходила в негодность. В 2018 году только что установленная некачественная запорная арматура привела к взрыву печи риформинга на агрегате аммиака № 4. В то, что Махлай не догадывался, к чему в конце концов это приведет, поверить сложно. Но он все равно продолжал свой опасный бизнес. Печь с тех пор так и не отремонтировали, работа агрегата аммиака не восстановлена. Это подтверждает истинные цели Махлая – выкачивать деньги с завода любыми путями, а не поддерживать производство.

В 2020 году на заводе произошла серия групповых несчастных случаев со смертельным исходом, в ходе которой всего за несколько недель погибли трое рабочих. Иными словами, Махлай ведет свою подрывную деятельность в России не только в переносном, но и в самом прямом смысле слова. Послужной список Махлая и его ставленников указывает на то, что еще через год-другой их правления на ТоАЗе взорваться может уже не только печь, а газ или токсичный аммиак, потому что оборудование и инфраструктура там уже предельно изношены. Но Махлай, выжимая из завода последнее, не думает о таких «мелочах», как риски крупных аварий. Для мошенника, обозлившегося на бывшую родину из-за множества уголовных дел, возможные катастрофы на ТоАЗе не принесут большого огорчения («выколю себе глаз, пусть у моей тещи зять будет кривой»). Наворовал он себе на роскошную жизнь с лихвой.

Связи Махлая с Америкой на самом деле куда глубже, чем может показаться. Даже если отбросить формальную сторону получения американского гражданства, когда Махлай, произнося клятву гражданина, должен был поклясться защищать свою новую родину с оружием в руках и не хранить верности больше никакой стране, гражданин он явно не простой. Известно по крайней мере о трех американских паспортах Сергея Махлая, два из которых выпущены на имя Serge Makligh и George Mack. Обычному законопослушному бизнесмену точно не нужны три паспорта на разные имена, а в случае с Сергеем-Джорджем это недвусмысленно указывает на то, что в какой-то момент он был завербован спецслужбами США. Скорее всего, его посадили «на крючок», когда поймали на уклонении от уплаты налогов.

За годы правления Махлая на ТоАЗе можно вспомнить и другие любопытные эпизоды, которые могут свидетельствовать о его работе на американские спецслужбы. Во время обыска на заводе в 2013 году в одном из помещений был обнаружен проживающий (!) там гражданин США Дональд Кнапп, занимавший пост вице-президента по экономике и финансам. Живущий на заводе американец курировал вывод средств в офшоры непосредственно на заводе. Очевидно, специфика работы требовала его нахождения на режимном предприятии 24 часа в сутки. Присутствие Кнаппа на заводе, возможно, объяснялось очень просто: он курировал «изнутри» работу Махлая на американские спецслужбы. Эта версия подтвердилась, когда во время своего визита в Киев в апреле 2014 года тогдашний директор ЦРУ США Джон Бреннан провел целый ряд конфиденциальных встреч. Среди людей, с которыми он встречался был Дональд Кнапп. Махлай был заинтересован в украинском майдане не меньше, чем ЦРУ, ведь по территории Украины проходит половина аммиакопровода «Тольятти–Одесса», основного экспортного канала ТоАЗа, и из-за перекрытий предприятие не раз находилось на грани остановки производства.

Главной целью финансирования государственного переворота на Украине для Махлая был контроль над украинским участком аммиакопровода, однако им двигали и вполне политические мотивы. Своих прозападнических взглядов и симпатий к оппозиции Махлай никогда не скрывал. Вместе с швейцарским сообщником Эндрю Циви они финансировали такие организации, как Панъевропейский союз России, который после майдана заявил, что «европейский выбор Украины был исторически предопределен». А грязные политические технологии, успешно обкатанные в 2013-2014 годах на Украине, включая создание образа «врагов народа» из сотрудников правоохранительных органов, антигосударственная пропаганда в СМИ и организация массовых волнений, теперь вовсю используются Махлаем уже в России. В последние месяцы по мере приближения выборов нанятые Махлаем пиарщики все активнее стараются подорвать доверие граждан к властям и правоохранительным органам, распространяя сумасшедшие теории заговора и откровенные выдумки в СМИ. Также его ставленники уже не раз под угрозой увольнения выгоняли рабочих на протестные акции с требованиями прекращения уголовных дел против Махлая и его иностранных сообщников. Сейчас вполне очевидно, что дестабилизация обстановки на Украине нужна была Махлаю не только и не столько ради контроля над аммиакопроводом, но, в первую очередь, чтобы использовать соседнюю страну как плацдарм для давления на Россию в целях закрытия возбужденных против него уголовных дел. Сегодня проплаченные Махлаем заказные материалы против российских властей нередко публикуются на украинских сайтах.

Пересечения между Махлаем и американскими спецслужбами на этом не заканчиваются. Если Кнапп курировал вывод средств непосредственно на месте, то далее по цепочке за работой всей схемы следил кадровый офицер ЦРУ Алан Спиритус. Его сын Майкл Спиритус долгое время был одним из топ-менеджеров финансового блока Ameropa AG, швейцарской компании, помогавшей Махлаям с незаконным выводом денег с ТоАЗа. Владелец Амеропы Эндрю Циви был осужден по делу о мошенничестве вместе с Махлаем. Десять лет назад Циви вместе со своим подчиненным Беатом Рупрехтом в Швейцарии были признаны виновными в даче взятки министру нефти в правительстве Муамара Каддафи Мухаммеду Шукри Ганему. Оба они признали факт передачи министру $ 1,5 млн для обеспечения благоприятных условий торговли в Ливии, но подробности сообщить отказались. Циви и Рупрехт после многочасового допроса отделались крупным штрафом, но еще какое-то время находились на прицеле швейцарской прокуратуры.

Вот так жадность и отсутствие моральных принципов в конце концов превратили Махлая во врага России, ее экономики и государственной системы. Уехав из России в 90-х, Махлай по-прежнему убежден, что в нашей стране можно только воровать и давать взятки, а законы соблюдать вовсе не обязательно. Когда ему пришлось убедиться в том, что это вовсе не так, он просто решил объявить России войну, в которую теперь пытается втянуть международные структуры и инстанции. Однако в последнее время удача явно начинает отворачиваться от Махлая: недавно российский суд признал его банкротом, а все его имущество будет реализовано, чтобы вырученные деньги пошли на выплату компенсаций пострадавшим от его афер. Причем это имущество не только в России, но и в США, и в других странах. К несчастью для Махлая, даже при нынешней сложной международной обстановке механизмы для этого есть, и они работают".

Источник: Век