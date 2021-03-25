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Работу полицейского считают самой опасной 22% россиян

Треть жителей РФ уверены, что надбавки к зарплате для представителей связанных с риском профессий должны составлять до 30%

Фото: Global Look Press

Пожарные возглавили рейтинг наиболее опасных профессий, набрав 60% голосов опрошенных сервисом Работа.ру россиян.

Результаты исследования поступили 14 сентября в редакцию Sobesednik.ru.

Саперов назвали 47% респондентов, на третьем месте оказались шахтеры (46%), спасатели набрали 42%.

Профессию военного считают опасной 33%, более четверти опрошенных (26%) назвали космонавтов. Работа пилотов и полицейских кажется россиянам менее опасной (23% и 22% соответственно).

Еще 15% участников опроса указали на профессию водителей, а 12% вспомнили о медиках. Другие профессии набрали менее 10% голосов.

По мнению 95% опрошенных, представители связанных с повышенным риском профессий должны получать доплаты. При этом почти треть (32%) убеждены, что надбавки должны составлять 10-30% от официальной зарплаты, 40% считают, что эта сумма должна составлять 30-50%, а 21% уверены, что она должна превышать половину зарплаты.

Рубрика: Общество

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