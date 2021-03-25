"К чему же они готовятся с такими бредовыми идеями?" В сети не понимают инициативы Минцифры

Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера... Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течении шести лет», - говорится в проекте документа.

Отмечается, что кроме приостановления или ограничения связи планируется определить порядок приоритетного использования средств связи. Так, приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Им предлагается предоставить «первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи» во время ЧС.

В соцсетях инициативу Минцифры приняли в штыки. Потому что считается, что во время ЧС связь, наоборот, ценится на вес золота и жизненно необходима, а тут предлагается отключать ее вручную.

«Правильно, чтоб народ меньше правду знал!» - иронично прокомментировал новость читатель.

«Во время ЧС связь очень важна так-то... Если цель, конечно, спасение людей», - отметил спасатель.

«Да уж... С каждым днём всё чудесатее и чудесатее... Следующим предложением будет введение ЧС на 10 лет по всей РФ», - не удивится такой новости россиянин.

«Наверное, это к выборам. ЧС просто будет использоваться там, где по какой-либо причине нужно отключить сотовую связь, а с ней и мобильный интернет. Белоруссия научила. Ведь реально под эту лавочку любой митинг и народные волнения подвести могут», - считает пенсионер.

«Весь вопрос в том, к чему они такому готовятся с этими бредовыми идеями, что собираются вводить ЧС и отключать мобильную связь?» - звучит интересный вопрос от жителя Урала.

«Получается, что если что с тобой случилось, то спасайся сам как можешь. Молодцы больше нечего сказать. Минцифры, жирный дизлайк от лица всех, кто не сможет вызвать скорую, пожарку, когда огонь или вода подступит к его дому», - пишет москвич.

«Закупаемся старинными аналоговыми рациями... Ну а что? У людей наступит беда, а им ещё и мобильники отключат. Это что - забота о людях?» - задает риторический вопрос читатель.

«То есть теперь, в случае ЧС, до спасателей будет физически невозможно дозвониться? Типа если ты обычный гражданин, то спасайся сам», - в шоке учитель.

«Вот так попадешь в наводнение, например, и придется пользоваться исключительно бутылочной почтой. Решено - без бутылки отныне никуда!» - ироничен экономист.

«А когда отключат зомбоящик? Мне кажется, уже пора» - звучит напоследок еще один риторический вопрос.