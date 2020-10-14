"Четвертая волна близко": Гращенков увидел скрытый смысл в заявлении Путина про "уход на карантин"

Заявление президента России Владимира Путина о возможном уходе на карантин в связи с тем, что «вокруг болеет много людей», может служить подтверждением слухов о надвигающейся четвертой волне коронавируса. Такое мнение высказал известный российский политолог Илья Гращенков.

Он отметил, что после выборов можно ожидать что угодно: от простого усиления «масочного режима» до полноценного локдауна.

«4 волна близко? Заявление президента Путина о том, что он может уйти на карантин, так как «много людей болеет вокруг», выглядит подтверждением слухов о грядущей новой волне пандемии и возможном локдауне после выборов.

При том, что президент официально делал прививку «Спутником» и вроде бы, бояться ничего не должен. Вероятно, случай с госпитализацией телеведущего Киселева, а затем и болезнь губернатора Бурятии Цыденова (оба вакцинировались и ревакцинировались), выглядят показательным примером того, что прививка ни от чего не страхует. Песков уже заявил, что пока график Путина пока не менялся, но оговорка президента была явно неспроста.

Кстати, региональные власти уже готовы в случае угрозы вновь открывать ковидные госпитали и переоборудовать больницы под ковидарии. Также в кулуарах говорят о скором ужесточении «масочного режима».

Главными объектами для воспитательных работ теперь могут стать не противники вакцинации, как это было в начале года, а как раз те, кто уже привился. Многие из них престали носить маски и чувствуют себя в безопасности, однако они по-прежнему могут быть разносчиками заразы.

Сразу после выборов власти могут вновь ужесточить требования и попытаться ввести ограничения для определённых групп непривитых, например, для школьников и студентов. Такой приказ уже запускали по ВУЗам в августе. Но потом отменили.

Как мы видим на примере Европы, тема ковидных ограничений очень горячая, во Франции и Германии она уже переросла в массовые беспорядки», - отметил Гращенков в своем авторском телеграм-канале.