Уже девять линий метро Москвы подключили к системе оплаты проезда по лицу

Департамент транспорта Москвы отчитался об увеличении числа линий столичного метрополитена, которые участвуют в тестировании системы Face Pay, позволяющей оплачивать транспортные услуги путем сканирования лица пассажира на входе в подземку.

Теперь к программе подключены девять веток (ранее их было четыре): Калининская, Таганско-Краснопресненская, Сокольническая, Замоскворецкая, Серпуховско-Тимирязевская, Калужско-Рижская, Солнцевская, Арбатско-Покровская и Филевская.

«Face Pay работает стабильно, теперь к тесту подключено больше половины линий мосметро. Среди них — самая востребованная, Таганско-Краснопресненская», — поясняет глава Дептранса Максим Ликсутов (цитата по ИА «Москва»).

В связи с расширением программы также увеличивается число тестировщиков системы. Они получат возможность льготного проезда по 23 рублей вместо 46. Записаться в тестировщики можно по адресу facepay.mosmetro.ru.