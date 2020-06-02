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О чем договорились Путин и Лукашенко

Россия + Беларусь =? Пластинка об интеграции играет уже 22 года

Фото: Global Look

Визиты Лукашенко в Россию уже стали ритуальными. Я думаю, что он вновь приезжаk в Москву, чтобы просить какие-то бонусы, а именно — финансовые ресурсы у Кремля. Но сейчас это происходит накануне думских выборов, поэтому этот визит нужен и Путину — чтобы продемонстрировать какой-то успех России и правящей партии на международной арене. Но это может сыграть и в обратную сторону. Потому что даже среди сторонников Владимира Путина немало людей, которые негативно воспринимают ту поддержку, которую Россия и Путин оказывают Лукашенко.

По поводу интеграции — эта пластинка играет уже 22 года, и на каждой встрече Лукашенко говорит, что он хочет какой-то момент истины. Видимо, это очередной «момент истины»: он хочет расставить точки над I, при этом ничего не отдавая взамен.

Неслучайно 31 августа в 8 часов утра официальное информагентство Беларуси выпустило заявление посла Семашко о том, что якобы 9 сентября будут подписаны дорожные карты, а а уже в районе 9 вечера того же дня написали, что посла неправильно поняли, Лукашенко сказал, что ничего не будет подписывать 9 сентября. Это еще раз подчеркивает те настроения, которые царят у Лукашенко в голове: он ни на какие глубинные процессы не пойдет, и для него интеграция — это всего лишь возможность вытягивать ресурсы из Кремля. Лукашенко устоял после августа и осени прошлого года, сейчас он себя чувствует намного более уверенно, чем еще год назад, но при этом ситуация у него все еще довольно шаткая. Он боится забастовок, которые анонсируют белорусские рабочие. Поэтому 9 сентября он точно просил у России срочно выдать денег.

На мой взгляд, та интеграция, которая была подписана в 1999 году, нереализуема и требует серьезных преобразований. При сохранении у власти Лукашенко никакой полноценной интеграции не будет, и Батька продолжит ту политику многовекторности, которую он проводил долгие годы. В его понимании многовекторность — это не выстраивание равноправных отношений со всеми соседями, а в том, чтобы нагадить сначала одному соседу, потом другому. Какое-то время он гадил Западу и дружил с Россией, потом дружил с Западом, отстранясь от России.

При этом дорожные карты все-таки могут быть подписаны — они нужны и Лукашенко, особенно если под это будет получен какой-то ресурс. При этом наверняка он сделает все, чтобы эти карты не выполнялись.

В целом, я думаю, что ситуация будет вялотекущая, и ничего сенсационного не случится.

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