Московские власти исключили всеобщее внедрение системы распознавания лиц в школах

В Москве систему распознавания лиц в школах планируют ввести только в качестве эксперимента. Об этом сообщила ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Никакой масштабной системы распознавания лиц при проходе в школу внедрять мы не планируем. В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц», – заявил Ракова.

Вице-мэр добавила, что подобные эксперименты возможны только по желанию и с согласия родителей школьников.