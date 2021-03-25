В Саудовской Аравии мужчину отправили в тюрьму за отказ надеть маску

Жителя Саудовской Аравии приговорили к пяти месяцам тюрьмы за то, что он снял маску в общественном месте и за неповиновение сотруднику охраны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al-Bayan.

Как рассказали в прокуратуре, подданный Саудовской Аравии проигнорировал просьбу охранника на набережной надеть маску, а также не показал документы по его требованию. По словам осужденного, он находился там в маске, но снял ее из-за жары.

Отмечается, суд при вынесении приговора учел неповиновение нарушителя масочного режима властям. При отбывании наказания ему будет засчитан срок, проведенный под стражей.

Как уточняет агентство, данным Минздрава Саудовской Аравии, сейчас там зарегистрировано минимум заболевших с января этого года и в стране с населением около 35 млн человек сделано уже 40 млн прививок от коронавируса.