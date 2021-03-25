Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в понедельник в Москве пройдет последний теплый день, а затем начнется «настоящая осень», передает ТАСС.

«Понедельник будет последний теплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 м/с», – заявил Тишковец.

Как отмечает синоптик, во вторник дневная температура в столице упадет на 10 градусов, но в последующие трое суток немного потеплеет и распогодится. При этом, по его словам, все равно будет свежо и столбики термометров едва дотянутся до многолетней нормы сентября. Он также добавил, что ночью минимальная температура будет составлять +2-7 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +9-14 градусов.

«С приближением выходных погода окончательно испортится – с запада потянется серия дождливых атлантических циклонов, которые прижмут показания дневных термометров к отметке плюс 10 градусов, что отсылает нас в климатическое будущее начала октября», – подчеркнул он.