Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:36

Бизнесмен Потапенко: Буду голосовать за "второго бандита"

Снятый кандидат в депутаты Госдумы предприниматель Дмитрий Потапенко рассказал в интервью Sobesednik.ru про выборные технологии и политические приоритеты

Предприниматель Дмитрий Потапенко
Фото: Личный архив

– Как смотрите на эти выборы после того, как ЦИК сняла с участия в них вашу кандидатуру?

– Ну, это не имеет абсолютно никакого значения. Даже оценивая по себе, я вижу абсолютную слабость системы информационного распознавания кандидатов. Но людям надо принимать участие в голосовании, несмотря на то, как обошлись со мной и со многими кандидатами. Я могу сказать, что выборы есть. Другое дело, если вы считаете, что должна быть какая-то лайтовая ситуация, когда вы легко будете входить в систему выборов и легко из нее выходить, то вы, простите – наивный глупец. Уже две недели меня мурыжат, пытаясь снять. По этому поводу мои коллеги вспоминают фильм со Стивеном Сигалом «Трудная мишень».

– Сейчас на выборах в Госдуму-2021 будете голосовать ногами, или онлайн?

– Онлайн. Понятно, что бумажные носители будут отходить на второй план. Технологии будут меняться и внедряться. Это процесс, будет условно добровольно-принудительным. От 3 до 7% сейчас проголосуют онлайн, но в ближайшее десятилетие в мегаполисах эта цифра вырастет до 40%. Чем раньше будут изучены все баги и подводные камни, тем лучше. Поэтому я, как исследователь выборных технологий, и в прошлые выборы пользовался электронным голосованием, и в эти им воспользуюсь.

Машина с агитацией за Потапенко
Фото: Личный архив
Машина с агитацией за Потапенко

Офлайн – «на пеньках»

– Несмотря на то, что год назад за время голосования по поправкам было 35 случаев двойного голосования?

– И сейчас есть такие же шансы сделать это на выездных участках. Не на электронных голосованиях, а офлайн – «на пеньках», когда в нескольких местах можно проголосовать отдельно. А онлайн надо смотреть, какие там будут выявляться баги, их я хочу проверить.

– Тогда может, расскажете, за кого будете голосовать?

– Я буду голосовать за "второго бандита". Это моя практика была, есть и будет. Надо посмотреть перекрестные абсолютно рейтинги по моему участку.

– Кто такой «второй бандит»?

– Партию власти я называю первым бандитом, и пока у нас нет возможности создать ему альтернативу, даже если бы у нас были так называемые честные выборы. Ключевой фактор тут административный ресурс и государственное финансирование. Поэтому я рад, что каждая из бюджетных партий пытается натянуть на себя овечью шкуру и сказать, что они являются оппозиционными, но они являются бюджетными, потому что честные выборы только в том случае, если партии не имеют финансирование, а привлекают средства лишь на основе краундфандинга. Когда они доказывают собственную значимость, а люди за это платят. Но до тех пор, пока реальная партийная система не будет построена исключительно на добровольных пожертвованиях, о ней говорить бессмысленно.

«Никаких партий в природе нет»

– Что скажете о новых участниках выборов, разве они имеют госфинансирование?

– Должны существовать партии, которые принадлежат неким промышленным финансовым группам. Другое дело, что они не имеют никаких шансов в соревновании с бюджетными партиями – суммы просто несравнимы. Отношусь к ним без лишнего напряжения. Ну, будет такая партийка, которая за деньги во что-то поиграет.

– Уточните портрет «второго бандита»…

– Кто по партийным спискам, по различным перекрестным рейтингам будет наиболее близок к созданию конкуренции к действующему первому бандиту, за того и проголосую. В каждом округе свой второй бандит. Те, кто машет партийными флажками – для меня как класс не существуют, потому что нет никаких партий в природе, есть люди. Есть достаточное количество приличных людей, которые пошли от КПРФ, от справедливоросов, есть те, кто пошли от «Яблока». Если по рейтингу в округе конкуренцию единоросам составят «Яблоко», то проголосую за них. Не за партию, я подчеркиваю, а за ее представителя. Партий не существует. Говорить об идеологических расхождениях – это ложь. Просто полная фигня. Их не существует даже между бюджетными партиями и единороссами.

Агитациея за Потапенко
Фото: Личный архив
Агитация за Потапенко

Шансы спалиться

– Слабые места вы обозначили: на этот раз это «пеньки»?

– Ну конечно. Здесь оно слабое со всех сторон – и для наблюдателей, и для самой власти. Потому что, чем больше она плодит битых ссылок «уровней принятия решений», тем больше у нее шансов спалиться.

– Получается, онлайн для вас – самый перспективный и честный вариант голосования?

– Это не перспективный, просто я понимаю, что чем дальше ситуация будет уходить в урбанизацию, сокращение населения. Слабость экономики приведет к тому, что будет меньше офлайна и больше онлайна. Тут экономика будет спусковым механизмом. Потому что выборы очень дорогостоящая история. Власть уже не хочет заморачиваться, она может выигрывать в онлайне, потом благодаря административному ресурсу власть реально может выигрывать выборы без всяких выборов. Банально: отсутствие всякого доступа кандидатов к СМИ – избиратель просто не будет знать об альтернативных кандидатах.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Никитин: «Если наша власть лжет, то я против нее»

Расследование 2 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 2 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 2 дня назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Расследование 2 дня назад

"О том как погиб Зиничев, мы никогда не узнаем". Эксперты и инсайдеры сомневаются в официальной версии трагедии

Общество 3 дня назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Политика 1 час назад

Субботник в память о Юрии Лужкове

Общество 2 часа назад

Фекалии в подъезде, тухлые продукты, строительный мусор. Причину отравления на Совхозной не столько ищут, сколько выбирают

Политика 3 часа назад

Тайна смерти министра ЧС, предвыборные страсти, Миллион призов для онлайн-голосования. Итоги недели

Политика 5 часов назад

В Афганистане студенты и студентки будут обучаться раздельно преподавателем своего пола

Общество 5 часов назад

В Саудовской Аравии мужчину отправили в тюрьму за отказ надеть маску

Общество 5 часов назад

На следующей неделе в Москве начнется "настоящая осень"

Происшествия 6 часов назад

Полиция задержала подозрительного человека, предлагавшего детям проводить их до школы

Общество 8 часов назад

Госпитализированный с COVID-19 телеведущий Киселев рассказал о своем состоянии

Политика 8 часов назад

Лукашенко отказался разговаривать с Западом, пока с Беларуси не снимут санкции

Политика 8 часов назад

Япония обвинила российский самолет во вторжении в их воздушное пространство

Общество 10 часов назад

Санкт-Петербург стал лидером по количеству новых заболевших COVID-19 в России

Политика 10 часов назад

Захарова сравнила борцов за выбор детьми гендера с нацистами

Происшествия 11 часов назад

Причиной отравления россиян в Люблино могли стать средства дезинфекции

Общество 12 часов назад

Кража медалей у олимпийской чемпионки, ФБР рассекретило документ по 11 сентября, задержание пастора-миллионера: главные новости к утру 12 сентября

Общество 13 часов назад

В Китае нашли новый очаг заражения COVID-19

Общество 13 часов назад

Как Москва отметила День города

Общество 1 день назад

Роскомнадзор опроверг блокировку сайта "Областной газеты"

Политика 1 день назад

Зятя Зюганова развели на взятку

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика