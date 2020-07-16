– Как смотрите на эти выборы после того, как ЦИК сняла с участия в них вашу кандидатуру?

– Ну, это не имеет абсолютно никакого значения. Даже оценивая по себе, я вижу абсолютную слабость системы информационного распознавания кандидатов. Но людям надо принимать участие в голосовании, несмотря на то, как обошлись со мной и со многими кандидатами. Я могу сказать, что выборы есть. Другое дело, если вы считаете, что должна быть какая-то лайтовая ситуация, когда вы легко будете входить в систему выборов и легко из нее выходить, то вы, простите – наивный глупец. Уже две недели меня мурыжат, пытаясь снять. По этому поводу мои коллеги вспоминают фильм со Стивеном Сигалом «Трудная мишень».

– Сейчас на выборах в Госдуму-2021 будете голосовать ногами, или онлайн?

– Онлайн. Понятно, что бумажные носители будут отходить на второй план. Технологии будут меняться и внедряться. Это процесс, будет условно добровольно-принудительным. От 3 до 7% сейчас проголосуют онлайн, но в ближайшее десятилетие в мегаполисах эта цифра вырастет до 40%. Чем раньше будут изучены все баги и подводные камни, тем лучше. Поэтому я, как исследователь выборных технологий, и в прошлые выборы пользовался электронным голосованием, и в эти им воспользуюсь.