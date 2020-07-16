Бизнесмен Потапенко: Буду голосовать за "второго бандита"
Снятый кандидат в депутаты Госдумы предприниматель Дмитрий Потапенко рассказал в интервью Sobesednik.ru про выборные технологии и политические приоритеты
– Как смотрите на эти выборы после того, как ЦИК сняла с участия в них вашу кандидатуру?
– Ну, это не имеет абсолютно никакого значения. Даже оценивая по себе, я вижу абсолютную слабость системы информационного распознавания кандидатов. Но людям надо принимать участие в голосовании, несмотря на то, как обошлись со мной и со многими кандидатами. Я могу сказать, что выборы есть. Другое дело, если вы считаете, что должна быть какая-то лайтовая ситуация, когда вы легко будете входить в систему выборов и легко из нее выходить, то вы, простите – наивный глупец. Уже две недели меня мурыжат, пытаясь снять. По этому поводу мои коллеги вспоминают фильм со Стивеном Сигалом «Трудная мишень».
– Сейчас на выборах в Госдуму-2021 будете голосовать ногами, или онлайн?
– Онлайн. Понятно, что бумажные носители будут отходить на второй план. Технологии будут меняться и внедряться. Это процесс, будет условно добровольно-принудительным. От 3 до 7% сейчас проголосуют онлайн, но в ближайшее десятилетие в мегаполисах эта цифра вырастет до 40%. Чем раньше будут изучены все баги и подводные камни, тем лучше. Поэтому я, как исследователь выборных технологий, и в прошлые выборы пользовался электронным голосованием, и в эти им воспользуюсь.
Офлайн – «на пеньках»
– Несмотря на то, что год назад за время голосования по поправкам было 35 случаев двойного голосования?
– И сейчас есть такие же шансы сделать это на выездных участках. Не на электронных голосованиях, а офлайн – «на пеньках», когда в нескольких местах можно проголосовать отдельно. А онлайн надо смотреть, какие там будут выявляться баги, их я хочу проверить.
– Тогда может, расскажете, за кого будете голосовать?
– Я буду голосовать за "второго бандита". Это моя практика была, есть и будет. Надо посмотреть перекрестные абсолютно рейтинги по моему участку.
– Кто такой «второй бандит»?
– Партию власти я называю первым бандитом, и пока у нас нет возможности создать ему альтернативу, даже если бы у нас были так называемые честные выборы. Ключевой фактор тут административный ресурс и государственное финансирование. Поэтому я рад, что каждая из бюджетных партий пытается натянуть на себя овечью шкуру и сказать, что они являются оппозиционными, но они являются бюджетными, потому что честные выборы только в том случае, если партии не имеют финансирование, а привлекают средства лишь на основе краундфандинга. Когда они доказывают собственную значимость, а люди за это платят. Но до тех пор, пока реальная партийная система не будет построена исключительно на добровольных пожертвованиях, о ней говорить бессмысленно.
«Никаких партий в природе нет»
– Что скажете о новых участниках выборов, разве они имеют госфинансирование?
– Должны существовать партии, которые принадлежат неким промышленным финансовым группам. Другое дело, что они не имеют никаких шансов в соревновании с бюджетными партиями – суммы просто несравнимы. Отношусь к ним без лишнего напряжения. Ну, будет такая партийка, которая за деньги во что-то поиграет.
– Уточните портрет «второго бандита»…
– Кто по партийным спискам, по различным перекрестным рейтингам будет наиболее близок к созданию конкуренции к действующему первому бандиту, за того и проголосую. В каждом округе свой второй бандит. Те, кто машет партийными флажками – для меня как класс не существуют, потому что нет никаких партий в природе, есть люди. Есть достаточное количество приличных людей, которые пошли от КПРФ, от справедливоросов, есть те, кто пошли от «Яблока». Если по рейтингу в округе конкуренцию единоросам составят «Яблоко», то проголосую за них. Не за партию, я подчеркиваю, а за ее представителя. Партий не существует. Говорить об идеологических расхождениях – это ложь. Просто полная фигня. Их не существует даже между бюджетными партиями и единороссами.
Шансы спалиться
– Слабые места вы обозначили: на этот раз это «пеньки»?
– Ну конечно. Здесь оно слабое со всех сторон – и для наблюдателей, и для самой власти. Потому что, чем больше она плодит битых ссылок «уровней принятия решений», тем больше у нее шансов спалиться.
– Получается, онлайн для вас – самый перспективный и честный вариант голосования?
– Это не перспективный, просто я понимаю, что чем дальше ситуация будет уходить в урбанизацию, сокращение населения. Слабость экономики приведет к тому, что будет меньше офлайна и больше онлайна. Тут экономика будет спусковым механизмом. Потому что выборы очень дорогостоящая история. Власть уже не хочет заморачиваться, она может выигрывать в онлайне, потом благодаря административному ресурсу власть реально может выигрывать выборы без всяких выборов. Банально: отсутствие всякого доступа кандидатов к СМИ – избиратель просто не будет знать об альтернативных кандидатах.