Виноделы Шампани отменяют бойкот поставок в Россию

Решение о рекомендации приостановить поставку шампанского в Россию было пересмотрено французскими виноделами ради «восстановления мира». Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани.

Призыв к бойкоту российского рынка был озвучен после принятия в России закона, запрещающего называть «шампанским» вино, произведенное не в России. Импортерам предложили переименовать свою продукцию в «игристые вина». Такая новелла привела к непониманию в профессиональной среде, ведь слово «шампанское» всегда ассоциировалось именно с винами, произведенными во французском регионе Шампань.

«Отмена приостановки экспорта является мерой восстановления мира, которая усиливает наше желание не обращаться во Всемирную торговую организацию. Мы будем уважать новый закон», — пояснил позицию комиссии её сопредседатель Жан-Мари Барийер, отметив, что это решение принято в интересах российского потребителя, который рискует остаться без шампанского к Новому году.

При этом он также отметил, что в целом российский рынок составляет лишь 0,5% от общего оборота виноделов Шампани.