Наградивший Макрона оплеухой француз отсидел, но не жалеет о своем поступке

Француз Дамьен Тарель, который ранее дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, вышел из тюрьмы после отбытия наказания в виде четырех месяцев лишения свободы и дал интервью местной прессе. Он считает, что сделал всё правильно, отмечая, впрочем, что выступает против насилия.

«Я не сожалею об этом, — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на BFM TV. — Это была всего лишь небольшая оплеуха, я думаю, что Макрон очень быстро от нее оправился».

Г-н Тарель заявил, что в тюрьме чувствовал поддержку многих людей, которые присылали ему книги. Он полагает, что этот поступок был необходимой «демонстрацией», которая помогла показать властям позицию многих французов против проводимой ими политики.

Выйдя на волю, он решил присоединиться движению противников решения правительства ввести во Франции санитарные пропуска.