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Желающих вступить в брак россиян за четыре года стало на 7% меньше

11% россиян хотят жить одни, а 10% в гражданском браке. Большинство за разделение обязанностей в семье, но кормить её все равно должен мужчина

Фото: Global Look Press

Согласно данным опроса ВЦИОМ, сейчас лишь семь из десяти россиян изъявляют желание жениться или выйти замуж (71%). Четыре года назад этот показатель был на 7% выше — 78%, говорится в презентации исследования.

При этом каждый десятый (10%) предпочитает жить в так называемом «гражданском браке», то есть не оформляя свои отношения официально, а в 11% случаев россиян и вовсе не считают нужным жить со своим партнером или вступать в отношения.

При этом в отношениях большинство респондентов предпочитают исходить из равенства полов: 85% из них считают, что и мужчина, и женщина должны заниматься домашним хозяйством в равной мере. Почти тот же результат был получен авторами исследования в отношении воспитания детей (86%).

Впрочем, на вопрос о том, кто должен кормить семью таким образом, отвечают реже — лишь 35% опрошенных считают, что обеспечивать семью должны оба в равной степени. 59% уверены, что это задача мужчины.

Рубрика: Общество

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