В Твиттере проведут "трансляцию" событий 11 сентября в США 2001 года минута в минуту
Авторы проекта – журналисты Алексей Новоселов и Наталия Исакова
Журналисты Алексей Новоселов и Наталия Исакова сообщили, что готовы провести “прямую трансляцию” событий, произошедших 11 сентября 2001 года в США. Для этого Новоселов переименовал свой твиттер-аккаунт в «9/11. Минута в минуту».
Как пишет Новоселов, они готовили этот проект пять дней, изучая источники, сотни снимков и десятки часов кинохроники.
«Это будет глубочайшее переживание, которого вы не испытывали 20 лет», – анонсируют свой эфир журналисты.
Напомним, 11 сентября 2001 года в США террористы врезались на самолетах в башни-близнецы, Всемирный торговый центр Нью-Йорка. Погибли более трех тысяч человек.
Ровно через сутки. Событие, с которого начался 21 век. Хроника терактов 11 сентября с точностью до минуты.— 9/11. Минута в минуту (@novosyolov) September 10, 2021
Делайте ретвит. Приглашайте подписчиков. Это будет глубочайшее переживание, которого вы не испытывали 20 лет. pic.twitter.com/koA1uMWSzW