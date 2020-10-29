В Твиттере проведут "трансляцию" событий 11 сентября в США 2001 года минута в минуту

Журналисты Алексей Новоселов и Наталия Исакова сообщили, что готовы провести “прямую трансляцию” событий, произошедших 11 сентября 2001 года в США. Для этого Новоселов переименовал свой твиттер-аккаунт в «9/11. Минута в минуту».

Как пишет Новоселов, они готовили этот проект пять дней, изучая источники, сотни снимков и десятки часов кинохроники.

«Это будет глубочайшее переживание, которого вы не испытывали 20 лет», – анонсируют свой эфир журналисты.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США террористы врезались на самолетах в башни-близнецы, Всемирный торговый центр Нью-Йорка. Погибли более трех тысяч человек.