Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов рассказал, что власти республики намерены построить новый курортный город на побережье Черного моря.

«Рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», – заявил Кабанов в интервью на Youtube-канале «На крючке».

Он отметил, что проект разрабатывается под руководством вице-премьера правительства РФ и куратора Южного федерального округа Марата Хуснуллина, а также главы республики Сергея Аксенова.

По словам Кабанова, сейчас решается вопрос с финансированием, ведутся переговоры с инвесторами и месторасположением нового города.

«Было принято решение идти по современному урбанизму, взять территорию, привести ее в порядок и создать действительно новый населенный пункт», – добавил он.

Сроки реализации масштабного проекта и другие подробности пока не раскрываются.