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Amazon готов оплатить обучение в вузах 750 тысяч своих сотрудников в США

Чтобы привлечь сотрудников на должности с почасовой оплатой Amazon решил компенсировать им обучение в бакалавриате

Фото: Global Look Press

Сотрудники с почасовой оплатой труда, работающие в компании Amazon более трех месяцев, могут рассчитывать на оплату получения ими высшего образования по программам бакалавриата, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на корпорацию.

На такие расходы фирма готова пойти, чтобы снизить «текучку» на рядовых позициях и представить дополнительные преимущества на весьма конкурентном рынке труда в США. В общей сложности это может коснуться более чем 750 тысяч сотрудников компании. Также будут расширены программы повышения квалификации и прочие образовательные программы. Всего до 2025 года Amazon планирует потратить на эти цели порядка $1,2 миллиарда.

Для того чтобы получить возможность компенсации на оплату образования, сотруднику необходимо проработать на должности с почасовой оплатой труда более 90 дней. Те, кто трудятся на полставки — по 20 часов в неделю — могут рассчитывать только на оплату половины стоимости обучения в вузе.

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