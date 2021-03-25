А где Дантес? Как соцсети отреагировали на убийство Пушкина и Гончаровой
Во время распития спиртных напитков подозреваемый нанес множественные удары ножом супругам, после чего скрылся
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве супругов Пушкина и Гончарову.
Как сообщили в СКР региона, подозреваемый в конце августа 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Рябовском шоссе, в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, нанес множественные удары ножом мужчине и женщине, проживающим в указанной квартире, после чего скрылся с места происшествия.
По информации «Интерфакса», жертвами стали 43-летняя жительница Петербурга с фамилией Гончарова и ее 31-летний супруг с фамилией Пушкин.
Мы изучили социальные сети, чтобы узнать реакцию россиян на происшествие.
«Подозреваемый? Дайте угадаю, у него фамилия на «Д»?»;
«Дантес мы тебя узнали»;
«Современный Дантес пожалел Гончарову и избавил её от страданий о гибели Пушкина»;
«Вот это я понимаю - культурная столица»;
«Косплей, бессмысленный и беспощадный»:
Пишут россияне, вспоминая классика.