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А где Дантес? Как соцсети отреагировали на убийство Пушкина и Гончаровой

Во время распития спиртных напитков подозреваемый нанес множественные удары ножом супругам, после чего скрылся

Фото: Pinterest.ru

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве супругов Пушкина и Гончарову. 

Как сообщили в СКР региона, подозреваемый в конце августа 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Рябовском шоссе, в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, нанес множественные удары ножом мужчине и женщине, проживающим в указанной квартире, после чего скрылся с места происшествия. 

По информации «Интерфакса», жертвами стали 43-летняя жительница Петербурга с фамилией Гончарова и ее 31-летний супруг с фамилией Пушкин.

Мы изучили социальные сети, чтобы узнать реакцию россиян на происшествие. 

«Подозреваемый? Дайте угадаю, у него фамилия на «Д»?»; 

«Дантес мы тебя узнали»; 

«Современный Дантес пожалел Гончарову и избавил её от страданий о гибели Пушкина»;

«Вот это я понимаю - культурная столица»;

«Косплей, бессмысленный и беспощадный»:

Пишут россияне, вспоминая классика. 

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