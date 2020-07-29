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В российском модуле на МКС сработала пожарная сигнализация

Источник дыма и запаха пока не обнаружен, включена система удаления вредных примесей

Фото: Twitter @novitskiy_iss

Ночью в модуле «Звезда» на Международной космической станции сработала пожарная сигнализация. Экипаж сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, транслируемые НАСА.

Как следует из переговоров, около 5.00 мск космонавт Олег Новицкий оповестил подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) о том, что в модуле «Звезда» сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. После этого приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. 

О запахе гари также сообщил астронавт Том Песке. По его словам, запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции через вентиляцию.

По рекомендациям специалистов ЦУП, российские космонавты открыли панели в модуле в районе дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

Как написал Роскосмос в своем Twitter, сейчас все системы работают в обычном режиме, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям. Там также отметили, что экипаж продолжает подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос.

МКС преимущественно делится на две основные части: российский и американский сегменты. Российский управляется из подмосковного Центра управления полетами в Королёве, американский сегмент – из аналогичного по назначению центра в городе Хьюстон, штат Техас. 

Станция состоит из 15 модулей. Ее масса составляет свыше 400 тонн, размеры позволяют в проекции полностью покрыть футбольное поле. Обычно на станции находятся не более шести человек, это два экипажа кораблей «Союз». Средняя высота полёта МКС немного превышает 400 км, она совершает полный оборот вокруг Земли за полтора часа.

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