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Тест для выявления опасного вируса "Нипах" в течение следующей недели появится в России

Самый опасный в мире вирус для людей обнаружили в Индии этим летом, уровень его летальности достигает 75%

Фото: Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что тест для обнаружения опасного вируса Нипах, вспышка которого недавно началась в Индии, появится в России в течение следующей недели. Об этом она сообщила на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

«Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять», – цитирует Попову ТАСС

По ее словам, специалисты не спешат с разработкой теста, так как риска распространения этого вируса в России сегодня нет.

Самый опасный в мире вирус для людей «Нипах» обнаружили в Индии этим летом. Уровень его летальности достигает 75%. Вирус был впервые зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 году, еще дважды — в 2018 году и 2019 году в штате Керала.

«Нипах» – вид вирусов, вызывающий тяжёлую болезнь, для которой характерны воспаление мозга или респираторные заболевания. В настоящее время не существует специфических средств его лечения и профилактики, однако их разработка продолжается.

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