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Звучит тревожно: Гращенков прокомментировал новое заявление Собянина

По одному из сценариев, ужесточение может начаться сразу после выборов, считает политолог

Фото: Global Look Press

Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в ближайшее время никаких ограничительных мер в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции не ожидается – тревожный сигнал. Такое мнение в своем авторском телеграм-канале высказал известный российский политолог Илья Гращенков.

Он добавил, что «по одному из сценариев ужесточение может начаться сразу после выборов».

«Собянин заявил, что никаких ограничений в связи с пандемией в Москве вводить не планируется. Звучит тревожно. Особенно на фоне того, что некоторые врачи уже начали говорить о неизбежности 4 волны в ближайшие 3-4 недели.

«В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить, — подчеркнул Сергей Собянин. — Посмотрим, как это будет развиваться. Еще раз скажу, что мы должны быть готовы к любому сценарию». По словам Мэра Москвы, сейчас сложно делать прогнозы относительно того, как будут обстоять дела с коронавирусом в осенне-зимний период, но город должен быть готов к любому сценарию развития событий.

Напомню, что по одному из сценариев, ужесточения могут начаться практически сразу после выборов.

Об этом говорят чиновники в других городах, похожую картину рисовал и Жириновский, который грозил тюрьмой антиваксерам», - отметил Гращенков.

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