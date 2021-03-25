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Юрист рассказала об уголовном наказании за публикацию чужих фото и запрещенного контента

В интернете нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, посты с призывами к экстремизму и т.д.

Фото: Дмитрий Мальтера

Россияне, которые привыкли размещать в социальных сетях фотографии событий из своей жизни, чужие снимки и различные картинки, должны знать об определенных правилах, иначе им может грозить уголовная ответственность. О том, что нельзя постить в интернете, рассказала РИА Новости директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова. 

«Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все!» – заявила Хомякова.

По ее словам, в интернете нельзя публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографию, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти. 

Хомякова также отметила, что есть и исключения. Согласно статье 152.1 ГК РФ можно публиковать фото и изображения без согласия, когда владелец фото позировал за деньги или фото сделано случайно, в общественном месте, «где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества», – пояснила она. 

Юрист добавила, что фото и видео эротического и порнографического содержания можно публиковать только в тех случаях, когда они представляют собой художественную или научную ценность и имеют сюжет (для этого назначается экспертиза), при этом во всех случаях участие несовершеннолетних категорически запрещено.

В случае чужих фотографий в интернете она подчеркнула, что прежде чем скачивать их, нужно ознакомиться с пользовательским соглашением, а также проверить настройки приватности конкретного профиля. Если окажется, что заимствование изображений не предусмотрено, то это может привести к возбуждению уголовного дела. 

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