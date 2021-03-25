Друг Высоцкого: если бы Владимир был жив, он был бы рядом с Навальным
Близкий друг Владимира Высоцкого Игорь Кохановский накануне дал интервью известному журналисту Дмитрию Гордону
Близкий друг Владимира Высоцкого Игорь Кохановский накануне дал интервью известному журналисту Дмитрию Гордону. Во время общения, опубликованного на Youtube-канале журналиста, было затронуто множество вопросов, в том числе и о детях Владимира Высоцкого.
В частности, Игорь Кохановский рассказал о мелкой ссоре с Никитой Высоцким – младшим сыном легендарного автора и исполнителя песен – которая, к слову, была связана с личностью известного российского оппозиционера Алексея Навального.
Дмитрий Гордон во время интервью спросил: «Дети Владимира Высоцкого – Аркадий и Никита – смогли ли состоятся, как вам кажется?».
«Я думаю, что да. Хотя я с Никитой не то, чтобы поссорился, но я позвонил ему и многое высказал: он накануне выхода нашей российской молодежи в поддержку Навального выступил на каком-то радио и обратился к ним со словами о том, что они пушечное мясо и никому не нужны. В общем он понес какой-то бред.
Я ему позвонил и сказал: не позорь фамилию отца, если бы отец был рядом, он бы сейчас был рядом с Алексеем Навальным. Я абсолютно уверен в том, что если бы Владимир Высоцкий был жив, он был бы сейчас с Навальным рядом», – рассказал Игорь Кохановский.
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Рубрика: Общество