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Друг Высоцкого: если бы Владимир был жив, он был бы рядом с Навальным

Близкий друг Владимира Высоцкого Игорь Кохановский накануне дал интервью известному журналисту Дмитрию Гордону

Фото: kino-teatr.ru

Близкий друг Владимира Высоцкого Игорь Кохановский накануне дал интервью известному журналисту Дмитрию Гордону. Во время общения, опубликованного на Youtube-канале журналиста, было затронуто множество вопросов, в том числе и о детях Владимира Высоцкого.

В частности, Игорь Кохановский рассказал о мелкой ссоре с Никитой Высоцким – младшим сыном легендарного автора и исполнителя песен – которая, к слову, была связана с личностью известного российского оппозиционера Алексея Навального.

Дмитрий Гордон во время интервью спросил: «Дети Владимира Высоцкого – Аркадий и Никита – смогли ли состоятся, как вам кажется?».

«Я думаю, что да. Хотя я с Никитой не то, чтобы поссорился, но я позвонил ему и многое высказал: он накануне выхода нашей российской молодежи в поддержку Навального выступил на каком-то радио и обратился к ним со словами о том, что они пушечное мясо и никому не нужны. В общем он понес какой-то бред.

Я ему позвонил и сказал: не позорь фамилию отца, если бы отец был рядом, он бы сейчас был рядом с Алексеем Навальным. Я абсолютно уверен в том, что если бы Владимир Высоцкий был жив, он был бы сейчас с Навальным рядом», – рассказал Игорь Кохановский.
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