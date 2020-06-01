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Депутат Нилов предложил посылать власть на три буквы – в сад

10 лет с трибуны Госдумы он призывает принять закон "О земле"

Депутат Нилов
Фото: Личный архив

Олег Нилов предлагает раздать людям землю с инфраструктурой, газом и дорогой и ипотеку под 0% на многие годы

После угроз штрафовать россиян за хранение банок с домашними консервами в подвалах дома и местах общего пользования Sobesednik.ru обратился к известному дачнику во власти с одним вопросом – где теперь народу хранить свои соления?

– Ради штрафов можно откопать любые постановления еще советского периода, – объяснил внезапную новость о штрафах член комитета по транспорту и строительству Госдумы Олег Нилов.

На даче в 150 км от Петербурга у депутата есть погреб. Он давно выращивает почти всю линейку овощей и фруктов. Любит это дело – пример родителей и собственный опыт. И считает, что правильнее хранить соленья не в городских квартирах и не на балконах.

– Прежде чем заниматься этой затеей, мягко скажу, власти надо навести порядок на многочисленных рынках, бывших колхозных рынках, а сейчас – просто плодоовощной монополии. Причем точно с мафиозными связями, – советует депутат Нилов. – С неуплатой налогов и бешенными ценами, в разы оторванными от цен производителя, сотнями % накрутки. Вот сюда никто не хочет обратить свое внимание и свою прыть чиновничью направить для того, чтобы у людей была возможность исходя из тех заплат и пенсий, которые им платятся? Это первая позиция.

Вторая позиция

– Доблестные ревнители порядка и законности не хотят ответить на один простой вопрос, – утверждает Нилов. – Я задаю его уже 10 лет в Государственной Думе, выходя на трибуну с очередным законопроектом, который сначала я громко назвал «О земле». Сейчас, после дальневосточного эксперимента он называется «О распространении практики предоставления земли бесплатно гражданам РФ» на всей территории России, где ее предостаточно.

Речь, конечно, не идет о Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Но поверьте, в абсолютном большинстве регионов Сибири – не только Колыма и Арктика должны жить по этому закону, но и Северо-запад и центральные области, где сотни миллионов пахотной земли зарастает-пропадает. Землю эту правительство не считает правильным отдать людям бесплатно.

– Почему? – По кочану! – отвечают в правительстве и чиновники.

Поэтому дайте людям землю. Дайте им инфраструктуру, газ, дорогу, ипотеку под 0% на многие годы. Они построят себе дом. Люди хотят жить в своем доме, во всяком случае – иметь дачу. Чтобы у них была возможность там выращивать продукты и хранить их в погребе.

Поэтому так надо поступать, если вы хотите наладить порядок. С ценами на рынках в сетях наведите порядок сначала, предоставьте землю людям, потом вы им можете задавать вопросы «почему тут нарушаете?». Поэтому надо посылать на три буквы – в сад, – заключил депутат.

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