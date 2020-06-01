Депутат Нилов предложил посылать власть на три буквы – в сад

После угроз штрафовать россиян за хранение банок с домашними консервами в подвалах дома и местах общего пользования Sobesednik.ru обратился к известному дачнику во власти с одним вопросом – где теперь народу хранить свои соления?

– Ради штрафов можно откопать любые постановления еще советского периода, – объяснил внезапную новость о штрафах член комитета по транспорту и строительству Госдумы Олег Нилов.

На даче в 150 км от Петербурга у депутата есть погреб. Он давно выращивает почти всю линейку овощей и фруктов. Любит это дело – пример родителей и собственный опыт. И считает, что правильнее хранить соленья не в городских квартирах и не на балконах.

– Прежде чем заниматься этой затеей, мягко скажу, власти надо навести порядок на многочисленных рынках, бывших колхозных рынках, а сейчас – просто плодоовощной монополии. Причем точно с мафиозными связями, – советует депутат Нилов. – С неуплатой налогов и бешенными ценами, в разы оторванными от цен производителя, сотнями % накрутки. Вот сюда никто не хочет обратить свое внимание и свою прыть чиновничью направить для того, чтобы у людей была возможность исходя из тех заплат и пенсий, которые им платятся? Это первая позиция.