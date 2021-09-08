"Цена вставляемости": россияне переходят на вино

Розничные продажи водки в России в первой половине 2021 года упали на 4% в сравнении с "пандемийным" 2020-ым, подогревшим спрос на этот вид алкоголя, и на 3% - в сравнении с 2019 годом. Спрос на водку падает с 2016 года, хотя среднегодовая доля потребления водки "на семью" (шесть с половиной литров) пока остаётся стабильной.

Эксперты говорят о том, что в России набирают популярность ЗОЖ и культура потребления вина - а также о другом любопытном факте: цены на водку в России растут медленнее, чем на другой алкоголь, но зато водочный акциз каждый год индексируется на 4%. Поэтому россияне пьют либо вино, либо нелегальную водочную продукцию.

О причинах этой ситуации Sobesednik.ru рассказал гендиректор Таманского винно-водочного комбината, эксперт по фальсификации напитков и продуктов питания Андрей Аленичев.

- Здесь о фальсификации говорить напрямую сложно, потому что очень сильно выросло самогоноварение за последние несколько лет, - отметил эксперт.

- Вы можете обратить внимание, что самогонные аппараты теперь продаются везде - и на Горбушке, и на Лиговском рынке, – в тех местах, где они раньше вообще не продавались. Огромный выбор. У меня очень знакомые варят самогон. Во-первых, потому что это гораздо дешевле – себестоимость бутылки водки порядка 50 рублей – во-вторых, качество гарантировано.

Рынок самогоноварения сейчас не оценивается, хотя он существует и довольно объёмен.

- А что представляет из себя рынок нелегальной водочной продукции?

- Он есть, но его сложно оценить именно потому, что он нелегальный. Может быть, 20% от всего рынка алкоголя – может быть, 30%, никто не знает.

- Что это за предприятия, что за структуры?

- Чаще всего, это те же предприятия, что производили легальный алкоголь, просто сейчас они уши в тень и продолжают свою деятельность нелегально. Они потеряли лицензию, потому что не прошли проверку Росалкогольрегулирования, не соответствуют требованиям. И продолжили производство, потому что в регионах отследить эту ситуацию сложно.

- С вином есть аналогичное подорожание?

- Вино дорожает, потому что дорожает виноматериал. Бутылка, коробка. Упаковка в этом году подорожала в полтора раза. Со стеклом такая же ситуация. Это общемировая проблема, связанная с пандемией, с тем, что нарушились традиционные каналы поставок - Китай, Америка –традиционные каналы взаимодействия нарушились, люди стали искать новых поставщиков, новых покупателей, границы перекрыты, всё начало дорожать, в том числе вино.

Другой вопрос, что подделывать вино не особенно выгодно, на него не такой высокий акциз, а у нелегальных производителей экономия в первую очередь за счёт акциза, который порой составляет львиную долю, больше половины продукта.

При этом в России виноматериалов производится и завозится в пять раз меньше, чем бутилированного вина. Из одного литра вина получается пять.

- Разбавляют?

- Да. Вода, спирт. Российские винопроизводители грешат этим, потому что завозной виноматериал дорогой, а со своим виноматериалом в России всегда проблемы, по качеству и вообще по урожайности. Россия – зона рискованного земледелия. Здесь хороший урожай раз в 5 лет, а иногда его вообще не бывает.

- Получается, вино у нас дешевле водки, потому что акциз на него ниже?

- Если считать, как считают алкоголики, «градус на литр», то выгоднее всего пиво и вино, потому что акциз меньше. Имея столько же денег, можно напиться дешевле. Есть такое понятие – «цена вставляемости». И в этом отношении у водки выигрывают даже слабоалкогольные напитки, - рассказал директор Таманского вино-водочного комбината.

Видимо, в наше непростое время "цена вставляемости" у водки и правда довольно высока - если говорить не только о застолье, а и о здоровье, в том числе психическом. Да и люди в 21 веке всё-таки умнеют. Так что уж лучше, чтобы не рисковать "палёнкой", осваивать культуру потребления вина (глядишь, так у нас его постепенно перестанут разбавлять). А ещё лучше - осваивать ЗОЖ.