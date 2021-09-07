Байден продлил санкции, Россия победила Мальту: главное к утру 8 сентября

Cборная России победила соперников из Мальты в игре отборочного турнира чемпионата мира-2022 с со счетом 2:0. Счет на 10 минуте открыл Федор Смолов, на 84-й Зелимхан Бакаев реализовал пенальти. Встреча проходила в Москве. Теперь россияне вместе с Хорватией лидирует в таблице группы H, у команд по 13 очков.

Президент США Джо Байден продлил действие указа от 2018 года, позволяющего вводить санкции из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома письме главы государства вице-президенту Камале Харрис и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В Индонезии при пожаре в тюрьме в городе Тангеранг провинции Бантен погибли свыше 40 человек, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант. По официальным данным, в тюрьме в Тангеранге отбывали срок более двух тысяч заключенных, хотя она рассчитана всего на 600. Причина трагедии выясняется.

В Печенгском районе Мурманской области, в районе бухты Долгая Щель (Кольский полуостров) перевернулось маломерное судно, его вынесло на берег. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, на судне находились пять человек, удалось спасти одного. В настоящее время поиск остальных продолжается.

Столичные власти предложили ввести в школах систему распознавания лиц. Как пишет «Коммерсантъ», такую возможность рассматривают Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы вместе с городским департаментом образования и науки. Нововведение могут внедрить уже в 2022 году, оно предполагает, что школьников и педагогов будут пускать в образовательные учреждения только после биометрической аутентификации.

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали распространенные причины ошибок при начислении пенсий. Отмечается, что наиболее часто к сбоям в пенсионных выплатах приводят некорректные данные в документах, к примеру, неверно указанная должность в трудовой книжке или отсутствие печати.

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс, Джеймс Спирс, подал документы на отказ от опекунства, передает CNN. Ходатайство предстоит рассмотреть суду, заседание по делу пройдет 29 сентября. Артистка была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений, связанных с психическим состоянием, в 2008 году. С тех пор все финансы Бритни Спирс контролировали ее отец и адвокат.