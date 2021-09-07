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Байден продлил санкции, Россия победила Мальту: главное к утру 8 сентября

В США продлили действие указа 2018 года, в Москве россияне со счетом 2:0 побили соперников из Мальты: главное к среде

Фото: Twitter @TeamRussia

Cборная России победила соперников из Мальты в игре отборочного турнира чемпионата мира-2022 с со счетом 2:0. Счет на 10 минуте открыл Федор Смолов, на 84-й Зелимхан Бакаев реализовал пенальти. Встреча проходила в Москве. Теперь россияне вместе с Хорватией лидирует в таблице группы H, у команд по 13 очков. 

Президент США Джо Байден продлил действие указа от 2018 года, позволяющего вводить санкции из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома письме главы государства вице-президенту Камале Харрис и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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