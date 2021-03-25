Тульское министерство молодежной политики выпустило очень странный ролик против расизма

В соцсетях началось широкое обсуждение креатива со стороны министерства молодежной политики Тульской области. Ведомство загрузило видеоролик, в котором два молодых человека не могут договориться, какого цвета будет кожа у создаваемого ими персонажа в популярной компьютерной игре Sims.

«Расизм – это не игра», – заключает женский голос за кадром в финале ролика.