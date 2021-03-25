Вчера, в 23:00

Тульское министерство молодежной политики выпустило очень странный ролик против расизма

В нем два юноши поругались из-за цвета кожи для персонажа в игре Sims

Фото: скриншот

В соцсетях началось широкое обсуждение креатива со стороны министерства молодежной политики Тульской области. Ведомство загрузило видеоролик, в котором два молодых человека не могут договориться, какого цвета будет кожа у создаваемого ими персонажа в популярной компьютерной игре Sims.

«Расизм – это не игра», – заключает женский голос за кадром в финале ролика.

Sobesednik.ru обнаружил, что это не первая попытка министерства затронуть важную тему расового неравенства. В 2018 году креаторы ведомства уже пытались достучаться до зрителей роликом с героями разного цвета кожи. Слоган тоже вызывает массу вопросов: «Видеть человека можно не только глазами». 

Теги: #Миграция

Рубрика: Общество

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