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Стендапер Идрак Мирзализаде потребовал отменить решение МВД о запрете ему въезжать в РФ

Ранее МВД приняло решение о пожизненном запрете Мирзализаде пребывать в РФ из-за шутки про русских

Фото: Instagram @idrak.m

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете ему въезжать в Россию, которое было принято после его шутки.

«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца», – рассказали в Замоскворецком суде Москвы ТАСС

Ранее МВД РФ приняло решение о нежелательности пребывания в России пожизненно комика Идрака Мирзализаде, который является гражданином Белоруссии. Оно основывалось на судебном разбирательстве после шутки Мирзализаде про русских во время одного из его выступлений. Разбирательство проходило по статье об унижении группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганде ее неполноценности. По его итогу комика признали виновным и приговорили к десяти суткам ареста. 

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