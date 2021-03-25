Более 50% родителей в России заявили, что не доверяют качеству школьного обучения иностранным языкам и стремятся обеспечить своим детям дополнительные занятия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-платформой обучения детей английскому языку Novakid совместно с исследовательской компанией «Институт Общественного Мнения Анкетолог».

«Основным местом для изучения иностранных языков для российских детей остается школа. Такой ответ дали 67% респондентов. При этом более половины опрошенных (54%) признались, что не доверяют качеству школьного обучения и стремятся обеспечить своим детям факультативные занятия. Наибольшей популярностью среди дополнительных форм обучения пользуются языковые курсы или школы (18%), онлайн-занятия с репетиторами (15%), занятия на дому у преподавателей (12%) и занятия у себя дома с преподавателем (9%). Любопытно, что 16,5% респондентов учат детей иностранным языкам своими силами или с помощью родственников», – отмечается в исследовании.

Согласно опросу, большинство родителей не считает нужным самостоятельно выбирать язык для изучения ребенком. Так, 41,6% опрошенных заявили, что их решение было продиктовано программой общеобразовательных школ. Рассказали о том, что советовались с детьми при выборе языка, 27% родителей, а 24,5% принимали решение, не учитывая предпочтения ребенка. И лишь 3% респондентов предоставили право выбора самим детям.

Как отмечается, наиболее востребованным для изучения детьми языком в России остается английский. Предпочтение ему отдали 97% респондентов. В тройку лидеров также вошли немецкий (16%) и французский языки (8%). На четвертом месте – испанский язык (4%). Замыкает пятерку китайский язык, его изучают 3% российских школьников.

В ходе опроса родители также оценили онлайн-обучение – негативно о нем высказались 52,5% респондентов. При этом за дистанционный формат выступил 41% родителей. Из них 22% признались, что пока не до конца одобряют идею онлайн-обучения, но считают ее наиболее оптимальным вариантом в современных реалиях. Еще 19% заявили, что полностью поддерживают концепцию онлайн-образования и считают, что в эпоху цифровых технологий детей следует как можно раньше приучать к работе за компьютером.

Участие в опросе приняли 600 человек из разных регионов России. Из них 90% составили женщины, и 10% мужчины. Все респонденты имеют детей в возрасте четырех – 12 лет, изучающих иностранные языки.