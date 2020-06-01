Около Симоновской сцены Театра имени Евгения Вахтангова, расположенной в Калошином переулке, до конца сезона будет установлен монумент в память о трех знаменитых советских актерах, скончавшихся в последние годы: Василии Лановом, Владимире Этуше и Юрии Яковлеве. Все они были выдающимися актерами театра.

Об установке памятника агентству «Интерфакс» сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок: «Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Мосгордумы согласовала и утвердила нам очень важную для нас вещь — это увековечивание памяти наших великих артистов», — уточняет он.

Напомним, что сегодня в Театре имени Вахтангова состоится открытие 101-го сезона, а 13 ноября этого года, как напоминает пресс-служба театра, ему исполнится ровно 100 лет.

Актер Василий Лановой скончался в конце января этого года на 88-м году жизни. За свою жизнь он сыграл более 70 ролей, запомнившись зрителю по таким картинам как «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и другие.

Владимир Этуш прожил 96 лет, уйдя из жизни в 2019 году. Он исполнил роли в таких фильмах, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Западня».

Юрий Яковлев умер в 2013 году, в 85 лет. Он снялся, в том числе, в «Кин-дза-дзе», «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Гусарской балладе», «Человеке ниоткуда» и во многих других кинолентах.