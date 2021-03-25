В России около 51% граждан сталкиваются с депрессией после возвращения из отпуска, больше всего от нее страдают женщины в возрасте 24-35 лет. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра Зарплата.ру, передает ТАСС.

Опрос проводился 20-24 августа по всей России среди 1 994 респондентов в возрасте 18-55 лет.

«51% россиян сталкиваются с депрессией, возвращаясь домой с отдыха. Наиболее болезненно этот момент воспринимают женщины в возрасте 24-35 лет – в этой категории постотпускной хандре подвержен 61% респонденток. При этом только 38% мужчин этой возрастной группы испытывают аналогичные чувства после отпуска», – говорится в результатах опроса.

Главными причинами угнетенного состояния россияне называют нежелание возвращаться к работе, большое число накопившихся задач, требующих решения, финансовый разрыв, образовавшийся во время отпуска, неустроенность российских городов и ожидание похолодания.

При этом 16% опрошенных отметили, что специально оставляют себе несколько дней перед возвращением в офис, чтобы прийти в себя и настроиться на работу. Еще 10% респондентов едут на природу, 5% занимаются спортом, а 3% ходят в баню.

Основным способом борьбы с расстройством для 42% опрошенных является длительный сон, а для 24% – встречи с друзьями.