ОВЕН (21 марта – 20 апреля) Сроки решения некоторых вопросов не только поджимают, но уже перешли в разряд: нужно было еще вчера. Соберитесь с силами и духом и принимайтесь за работу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая) Вы узнаете тайны, которые помогут распутать клубок недоразумений с давними знакомыми. Возможно, данная ситуация послужит точкой отсчета возобновления теплых отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня) Будьте готовы поделиться с близкими людьми важной информацией, которая затрагивает ваши жизненные интересы. Доверяя сокровенное, вы получите советы, которые для вас будут очень ценными.

РАК (21 июня – 22 июля) Отложите в сторону решение бытовых вопросов до лучших времен. А вот навести генеральную уборку в доме очень даже приветственно.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа) Вы потратите время на выполнение очень важного задания, от которого зависит ваше будущее. Не стоит давать обещаний, если сами не уверены в их достойном выполнении.

ДЕВА (23 августа – 23 сентября) Все ваши переживания рассосутся самым положительным образом. Главное – проявите твердость характера и не поддавайтесь ни на какие провокации.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября) Ваши усилия по реализации давно задуманных планов не прошли даром, дело потихоньку движется к цели. Потратьте силы и время на благоустройство своего собственного жилища.

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября) Благодаря ответственному отношению к работе вы достигнете отличных результатов. Не стоит противостоять коллективу. Пообщайтесь с близкими вам людьми.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря) Старайтесь не вмешиваться в чужие дела. Собственные кроссворды, коих накопилось предостаточно, требуют срочных разгадок, вот и посвятите этому свои выходные.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января) Не позволяйте другим использовать вашу бескорыстность, чтобы переложить на вас свою ответственность.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля) Навязчивой идеей для вас станет потребность заняться самобичеванием за промахи, которые вы ненароком допустили. Отвлекитесь и отдохните.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта) Благодаря удачному стечению обстоятельств и вашей неуемной энергии, направленной на созидание, вы сможете довести начатое дело до логического завершения.