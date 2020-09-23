Дмитрий Киселев подтвердил, что госпитализирован с коронавирусом

Телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», – подтвердил ведущий «РИА Новости».

Телеграм-канал Mash пишет, что степень поражения легких у Киселёва – 25 и 50%