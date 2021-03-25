– Чем же плохо? – спрашиваю у Туманова.

– Так что тут продлевать? – возмущается экс-депутат. – Земельные участки всегда были даны в бессрочное пользование. Это и так учтено в законах. Вообще термин «дачная амнистия» придумали журналисты. На самом деле – это разные законы – по земле, регистрации жилых строений и т.д.

– Неважно, как называется. Зато люди наконец узаконят свои дачные домики.

– Скажу по секрету, у меня самого дача не зарегистрирована. И знаете, почему? Сразу придется платить налог. А зачем, раз государство не считает дачников гражданами? У нас есть только одна обязанность – платить налоги. А вот скорая помощь в СНТ не приедет, местная власть не имеет права даже дорогу нам построить из тех денег, что мы платим в местный бюджет (именно туда идет земельный налог). И так далее. Так давайте сначала примем норму, чтобы налоги возвращались на наши дачные участки, а потом будем говорить о регистрации домов.

– То есть дачникам по большому счету неважно, чтобы их право собственности было узаконено?

– А у них и так никто не сможет отнять ни дом, ни участок.

Проблема в другом. Дачное строительство в СНТ славно анархией. Люди строят как хотят, что хотят, из чего хотят, не соблюдая ни архитектурных, ни санитарных норм. 90% садовых домиков построены с нарушениями. Так вот, имелось ввиду, что должны быть пройдены все необходимые согласования. Но систему – кто это должен исполнить и что делать с уже имеющимися нарушениями – так не создали.

И я понимаю Росеестр, который не слишком торопится регистрировать такие строения, дожидаясь, пока разработают четкие правила, по которым пусть за 10 лет, но у человека будет возможность устранить нарушения, и тогда его дом зарегистрируют.

Я действующему президенту не раз озвучивал, что надо разрабатывать такую систему. Он давал поручения, но они не выполнялись. Это было уже много лет назад.

А в данном случае опять хотят продлить то, что не делается.

– Не очень понимаю, как можно, не разрушая дом, привести его в соответствие со всеми нормами. Пусть даже за 10 лет. А что еще должно входить в систему, о которой вы говорите?

– Во-первых, надо четко прописать алгоритм выявления нарушений. И порядок реагирования. Такой существует, но на СНТ почему-то не распространяется.

– Но сейчас никто даже не заикается о выявлении нарушений. Речь идет о том, чтобы зарегистрировать строение и земельный участок в упрощенном порядке…

– Лет 15 назад ввели упрощенный порядок по межеванию. Чем это закончилось? Практически по каждой «упрощенной» границе начались судебные споры.

Это все равно что объявить авиапассажирам, что они полетят на «упрощенном» самолете – без одного двигателя, без шасси (в целях экономии). Так и здесь – система упрощается, но делается это в интересах не людей, а чиновников. А надо думать о том, чтобы дома, построенные с нарушениями, на граждан не обрушивались, чтобы не случилось пожара и так далее. Ведь все эти строения – потенциальный источник проблем. Сформировать систему, чтобы все это учесть, очень трудно. Неудивительно, что никто не хочет за нее браться. Поэтому я и говорю о популистском желании покрасоваться перед дачниками незадолго до выборов.