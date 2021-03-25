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Метеоролог рассказал, сколько продлится аномальный холод

В первый день осени в центральные регионы России пришло резкое похолодание. Обсуждаем погодную аномалию с научным руководителем Росгидромета Романом Вильфандом

Фото: Sobesednik.ru

– Роман Менделевич, похолодание, что пришло на выходных в наш регион – это нормально?

– Есть погодные эпизоды, никак не связанные с климатом. Конечно, когда мы говорим об изменении климата, мы говорим в основном о статистике: волны тепла, повторяемость каких-то процессов, пожароопасность и т. д. Это действительно большие процессы, а каждый отдельный эпизод имеет свои обоснования, объяснения физические и синоптические.

Если говорить про последние годы, о 21-м веке, то холодный сентябрь – редкое событие, но раньше у нас бывали сильные похолодания. Мы часто используем разные бородатые шутки, например – капризность у погоды часто сильней, чем у самой красивой женщины.

Помните, в прошлом году был фантастический сентябрь! Это было даже не «бабье лето», а просто лето перешагнуло через пороговое значение, не заметило, что пришло 1 сентября и продержалось до 25 числа. В 2017-18 годах тоже было очень тепло, а сейчас действительно сильное понижение.

Роман Вильфанд

– Еще на прошлой неделе мы все ходили в летней одежде, а сегодня все граждане укутаны, многие в шапках.

– Правильно. Можно так пошутить, что погода – она леди непослушная и своевольная, она не прислушивается к тому, что ей говорит серьезный и солидный джентльмен климат.

Климатические характеристики составлялись много десятилетий. Так вот, погода начала нынешнего сентября опережает климатическое развитие на месяц. Вчера, 5 сентября, среднесуточная температура была 7,3 градуса. Такой она должна быть по климату 5 октября!

Это действительно бывает очень редко и связано с очень резким вторжением холодных воздушных масс из полярных районов. Помимо того, что воздух сам по себе холодный, небо не постоянно облачное. И по ночам, когда случаются прояснения, происходит еще и дополнительное охлаждение, вплоть до заморозков.

Заморозки – очень редкое событие. В Москве первые заморозки в нашей летописи отмечаются только 7-го сентября, и то это в 1900 году. Вообще, все ранние заморозки связаны с совсем древними годами. А тут температуры понижались до отрицательных значений, но правда не в Москве, а в области.

– А связано ли все это с проблемой изменения климата?

– Климатологи уже не раз подчеркивали, что при изменении климата погода, и без того изменчивая, становится еще более вариабельной. И интенсивность экстремальных событий увеличивается. Да, теплых эпизодов становится больше, но и холодные не менее интенсивны, чем ранее. Казалось бы, потепление.

– Но это ведь еще не зима, правда?

– Конечно нет. Уже со среды два фактора будут определять погоду в центре европейской России – глубокий циклон на севере и мощный антициклон на юге. При таком расположении будет очень хорошо выраженный перенос воздушных масс сначала с северо-запада, потом с запада, потом с юго-запада.

И это приведет к тому, что уже в среду температура будет 15-16 градусов, а в четверг и до конца недели в диапазоне 16-20 градусов. Температура будет уже выше нормы примерно на 3 градуса. Что тоже действительно достаточно резкий переход.

Но лето, правда, 31 августа попрощалось с нами. 26 градусов было в Москве и 28 по области. А затем, с первого числа, резкое понижение. Как будто оно смотрело в календарь. Конечно, это стечение обстоятельств. А еще мы в этом году изнеженные, поэтому так остро это почувствовали. В целом по территории России лето было самым теплым за весь период наблюдений, а их начали вести в 1891 году.

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