– В нормальных странах честные люди судят жуликов, а в Беларуси сейчас все наоборот, – заявила Sobesednik.ru бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. – Показательно, что Мария Колесникова и Максим Знак с самого начала призывали всех действовать строго в соответствии с законом. Именно за это они попали в тюрьму. Получается, что защита закона является сегодня самой большой угрозой режиму.

Размер сроков подчеркивает абсурдность происходящего: очевидно, что у режима нет столько в запасе. 10 и 11 лет – по сути, это оценка режимом размера личности оппонентов, сами цифры показывают, насколько режим их боится. Это такая, условно, раздача орденов и медалей. И Мария Колесникова с Максимом Знаком получили от режима знаки доблести высшей степени.

– Когда в последний раз видели Марию и Максима до задержаний?

– Максим тогда вышел из штаба с гордо поднятой головой, неся в руках портфель. Он не вел себя как человек, которого окружили силовики. Он понимал, что будет дальше, но сохранял профессиональное спокойствие. Точно таким же мы видим Максима и сейчас. Маша – моя подруга и соратница по избирательной кампании. Она совершила исторический поступок – порвала паспорт, вместе с ним разорвав все планы режима. Даже после изнурительных допросов и принуждений она была полна энергии. Точно так же энергично и ярко Маша ведет себя и сейчас в зале суда: она поет, танцует, улыбается и поддерживает всех нас. Режиму бы очень хотелось видеть Макса и Марию раздавленными и обессиленными. Но мы видим наших героев сильными и свободными внутри. Они выйдут на свободу гораздо раньше. Выдуманные для них сроки не должны пугать нас – ведь Максим и Маша этого бы точно не хотели. Они бы хотели, чтобы мы вспомнили, как улыбается Маша и послушали, как поет Максим.

Марию Колесникову задержали сотрудники погранкомитета Белоруссии 8 сентября 2020 года. Ее арестовали по делу о призывах к захвату власти. На следующий день – 9 сентября задержали Максима Знака. На тот момент он был последним членом президиума координационного совета, который не был задержан или арестован. Координационный совет оппозиции создали в августе по поручению экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.