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"Давайте еще повысим пенсионный возраст и дружно помрем в работоспособном"

В сети возмущены заявлением Голиковой, скромно умолчавшей о причинах большой смертности в трудоспособном возрасте

Фото: Агентство "Москва"

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что порядка трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, 80 процентов из них - мужчины.

«Из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80 процентов - это мужская часть населения», - заявила она на Всероссийской неделе охране труда.

В соцсетях буквально вскипели от такой статистики, ведь Голикова скромно умолчала о ее причинах.

«Неспособность обеспечить народ нормальными условиями труда и нормальной жизнью, да еще и пенсионный возраст увеличили. А теперь констатируют. И что дальше? Кроме констатации ничего?» - возмущен читатель.

«Показатели как в нищих странах мира типа Мавритании, Бангладеша и так далее. Почему так рано умирают в России? Из-за продуктов питания «которые качественней чем в Европе» или от того что в России «никто не хочет работать и производительность труда низкая.»?» - задает риторические вопросы россиянин.

«Работоспособный - это значит способный работать. Ну, значит не способны, раз помирают. Увеличьте работоспособный возраст ещё на 5 лет, и будет умирать ровно половина», - вновь звучит ироничный призыв поднять пенсионный возраст.

«А о чём они думали, когда пенсионный возраст поднимали? И какие работники 60+ рабочих специальностей, это не в Думе сидеть и по очереди на кнопки нажимать. Поэтому я, после поднятия пенсионного возраста, за «Единую Россию» не голосую», - пишет москвич.

«Так какого черта пенсионный возраст поднимали?! Кроме того, от ковида ежедневно умирает население, равное населению большой деревни, а государство делает вид, что это нормально. Для него конечно нормально. Человек работал, делал пенсионные отчисления, умер и все отчисления ку-ку. У нас самая, высокая смертность от ковида - как-то посчитал - в 15 раз больше, чем в Индии, где раньше была вспышка заболеваемости», - рассуждает читатель.

«Вот знаете, что мне нравится в нашей жизни? Члены правительства заявляют, что огромное количество граждан помирает в трудоспособном возрасте. Но при этом они же утверждают, что граждане стали жить долго, а по тому пенсионный возраст повышен. Вот люблю я их за это. С удовольствием на выборы пойду. Как на праздник!» - отмечает петербуржец.

«Есть предложение. А давайте ещё повысим возраст выхода на пенсию. И дружно помрём в работоспособном возрасте. А что касаемо мужчин, то все сто процентов. Как у пчёлок. Трутень сделал своё дело - трутень должен помереть», - пишет уралец.

«О высокой смертности она заявила. А о причинах этой самой высокой смертности скромно умолчала», - иронично заметил читатель.

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