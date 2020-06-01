Порядка 20 бойцов британского спецназа (SAS) во время взятия Афганистана уже несколько месяцев выполняли секретную разведывательную миссию вдалеке от столицы и оказались отрезаны от эвакуации. Однако покинуть страну им всё же удалось – для этого пришлось обвести талибов* вокруг пальца, переодевшись в «набожных» женщин.

«Это сработало. Было несколько рискованных моментов, но даже талибы не хотели снимать паранджу с женщины», — рассказал источник британской газете Daily Express.

Когда спецназовцам пришел приказ срочно сворачивать операцию и выдвигаться в Кабул для эвакуации, они бросили почти всё свое обмундирование за исключением оружия и боеприпасов и в ближайшем населенном пункте купили пять машин такси.

Они проехали на них сотни миль, регулярно тормозя на блокпостах талибов, однако дежурившие на них террористы не решились проверить, правда ли под паранджой женщины. Объясняя цель своего путешествия, британские военные говорили боевикам, что едут в Кабул, чтобы встретить там бойцов «Талибана».

*«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.