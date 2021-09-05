В Чечне местный министр печати Ахмед Дудаев в личном Instagram опубликовал видео с Халмат Тарамовой, которую ранее с нарядом полиции «изъяли» из кризисной квартиры в Махачкале. На видео Халимат просит «не распространять ложные слухи» о ее убийстве и о том, что ее якобы держат в подвале. Ранее правозащитница Светлана Анохина отмечала, что девушку «лечат» от гомосексуальной ориентации.

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал на личном канале морализаторский пост в стилистике наивного коучинга. В нем он предлагает «очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента».

«К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами TikTok. На глубоком уровне наш мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет наше подсознание заниматься поиском решений проблем, которых не существует», – написал Дуров.

Вечером 4 сентября фронтмен Rammstein выступил на фестивале «Спасская башня» на Красной площади, хотя в Твери немцу так и не разрешили выступить из-за нарушения антиковидных норм. Тилль Линдеманн спел кавер на песню «Любимый город» на русском языке, пишет Readovka.

ВГТРК удаляет со всех площадок видео с эфиром, где Максим Шевченко призывает освободить всех политзаключенных, включая оппозиционера Алексея Навального.

NASA опубликовало кадры сбора планетарного грунта с поверхности Марса. Это задание было доверено марсоходу Perseverance.