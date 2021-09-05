Дребезжания Павла Дурова и песнопения Тилля Линдеманна: новости к утру 5 сентября
Дайджест новостей к утру воскресенья
В Чечне местный министр печати Ахмед Дудаев в личном Instagram опубликовал видео с Халмат Тарамовой, которую ранее с нарядом полиции «изъяли» из кризисной квартиры в Махачкале. На видео Халимат просит «не распространять ложные слухи» о ее убийстве и о том, что ее якобы держат в подвале. Ранее правозащитница Светлана Анохина отмечала, что девушку «лечат» от гомосексуальной ориентации.
Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал на личном канале морализаторский пост в стилистике наивного коучинга. В нем он предлагает «очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента».
«К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами TikTok. На глубоком уровне наш мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет наше подсознание заниматься поиском решений проблем, которых не существует», – написал Дуров.
Вечером 4 сентября фронтмен Rammstein выступил на фестивале «Спасская башня» на Красной площади, хотя в Твери немцу так и не разрешили выступить из-за нарушения антиковидных норм. Тилль Линдеманн спел кавер на песню «Любимый город» на русском языке, пишет Readovka.
ВГТРК удаляет со всех площадок видео с эфиром, где Максим Шевченко призывает освободить всех политзаключенных, включая оппозиционера Алексея Навального.
NASA опубликовало кадры сбора планетарного грунта с поверхности Марса. Это задание было доверено марсоходу Perseverance.
I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 5, 2021
Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/gumqpmoXBW
Арбитражные суд Москвы запретили Google и Yandex показывать в поисковой выдаче результаты по запросу «Умное голосование», передает «Медиазона». Такие обеспечительные меры были приняты по запросу ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая ранее зарегистрировала этот товарный знак.
В России за минувшие сутки выявили 18 645 случаев коронавируса. 15 256 человек выздоровели, а 793 умерли, передает столичный оперштаб.
Теги: #Коронавирус, #Павел Дуров, #тилль линдеманн
Рубрика: Общество